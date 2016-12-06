Олександр Лесько з Коломиї став призером чемпіонату України з пауерліфтингу. ФОТО

1 – 4 грудня у Коломиї відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу серед студентів вищих навчальних закладів. У змаганнях взяли участь кращі спортсмени з 18 областей України.

За результатами змагань студент 4-го курсу напряму підготовки “Фізичне виховання” Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника Олександр Лесько став срібним призером чемпіонату України з класичного пауерліфтингу серед студентів вишів з результатом у сумі триборства 595 кг (присідання 210 кг, жим лежачи 135 кг, станова тяга 250 кг), пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу ПНУ ім. В. Стефаника.

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Тренер Олександра – викладачка кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту Марія Чепіль.