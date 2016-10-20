Олег Гончарук: Будівництво заводу “LEONI” є найбільшою інвестицією за всю історію області

Про це голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук повідомив під час урочистостей з нагоди закладення пам’ятної капсули у фундамент майбутнього заводу німецького концерну “LEONI”.

У заході взяли участь заступник голови облдержадміністрації Ярослав Паранюк, керівники структурних підрозділів ОДА, Коломийського району та міста Коломиї, генеральний директор ТзОВ “LEONI” Штефан Шмідт, духовенство, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

На переконання Олега Гончарука, будівництво першої черги другого в Україні заводу “LEONI” з виготовлення електрокабельної продукції для автомобілів стало відправною точкою, яка яскраво ілюструє бажання до залучення інвестицій та економічного розвитку Прикарпаття.

“Сьогоднішня подія є важливою не тільки для Коломиї, а й для Прикарпаття загалом, оскільки будівництво заводу компанією “LEONI” є найбільшою інвестицією за всю історію області. Завдяки реалізації даного проекту для мешканців краю буде створено близько шестисот додаткових робочих місць. Також це значні надходження до місцевого бюджету, – зазначив під час виступу посадовець. – Важливо, що ми підтвердили той факт, що наша область – це не тільки культурно-туристичний край, а й регіон, де активно розвиваються промисловість та сільське господарство“.

Також очільник області висловив слова вдячності німецьким інвесторам за довіру та підтримку, яку вони проявили під час вибору місця локації заводу, адже Коломийщина конкурувала з трьома містами Івано-Франківської області та двома містами Львівщини.

Як повідомив під час урочистостей Коломийський міський голова Ігор Слюзар, іноземна компанія інвестує в будівництво першої черги заводу близько 15 мільйонів євро, зокрема, на спорудження промислового об’єкта спрямують 6,6 млн. євро, а на його устаткування – 8 млн. євро.

Зазначалося, що будівництво заводу планують завершити до червня 2017 року. Загальна площа приміщення становитиме 6300 квадратних метрів. Мають намір звести ще дві черги, які можуть базуватися не тільки в Коломиї. Реалізація усіх трьох черг дасть можливість працевлаштувати близько восьми тисяч жителів краю.

Додамо, що перший в Україні завод компанії “LEONI” збудований у Стрию Львівської області у 2003 році. Звели завод у максимально короткий термін – 11 місяців. Станом на вересень 2016 року там працює понад сім тисяч працівників, а ключовими клієнтами заводу є такі автогіганти, як Опель, Порше, Фольксваген, Ауді та Ламборджіні.