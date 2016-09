Оголосили переможців конкурсу “Найкраща книга Форуму-2016”

15 вересня у Львівському національному театрі опери і балету ім. Соломії Крушельницької відбулася урочиста церемонія вручення Премії “Найкраща книга Форуму-2016”.

Про це йдеться на сайті Форуму, передає “Дзеркало Коломиї“.

Читайте також: Які книжки з Коломиї поїдуть на львівський Форум видавців

Переможці Премії “Найкраща книга Форуму-2016”:

Франко від А до Я. Тексти: Богдан Тихолоз, Наталя Тихолоз. Графічне опрацювання: Романа Романишин, Андрій Лесів. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Павло Ґранкін. Каналізація міста Львова (від початку XV ст. до 1939 р.). Христина Харчук. Водогін міста Львова (від початку XV ст. до 1939 р.). Комплект книг з картами. Львів: Аверс, 2015.

Скриня. Речі сили. Автор: Ярина Винницька. Художник: Юлія Табенська. Ідеолог: Дмитро Осипов. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Ренс Бод. Забуті науки. Історія гуманітарних наук. Київ: Видавництво Жупанського, 2016.

Луцій Анней Сенека. Діалоги. Переклав з латинської Андрій Содомора. Львів: Апріорі, 2016.

Франсуаза Барб-Ґалль. Як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ століття. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Ukraine. The best. Культурний простір від А до Я. Автор проекту: Юрій Комельков. Київ: CULTPROSTIR.UA, 2016.

Грицько Чубай. Марія. Графічне опрацювання: Марія Гавриш, Володимир Гавриш. Дрогобич: Коло, 2015.

Олександра і Даніель Мізелінські. Під землею. Під водою. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Переслідувані за правду. Українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів ХХст. Автор ідеї: Оксана Ґудзяк. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2016.

Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності. Київ: Наш Формат, 2016.

Казимир Малевич. Київський період 1928-1930. Упорядник: Тетяна Філевська. Київ: Родовід, 2016.

Антологія української поезії ХХ століття. Упорядник: Іван Малкович. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016.

Тарас Лютий. Ніцше. Самоперевершення. Київ: Темпора; Клуб творчої філософії, 2016.

Андрій Дахній. Нариси історії західної філософії ХІХ–ХХ ст. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015.

Джозеф Ґілл. Флорентійський собор. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2016.

theUKRAINIANS II: історії успіху. Упорядники: Тарас Прокопишин, Володимир Бєглов, Інна Березніцька. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Кен Робінсон. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту. Львів: Літопис, 2016.

Григорій Фалькович. Шалахмонеси. Вірші для дітей. Ілюстрації Пінхаса Фішеля. Київ: Дух і літера, 2016.

Богдан Волошин. Політ золотої мушки. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Іван Франко. Коли ще звірі говорили. Художник: Валерія Соколова. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Алла Горська. Душа українського шістидесятництва. Упорядник: Людмила Огнєва. Київ: Смолоскип, 2015.

Ірина Іванкович. Патріярх Йосиф Сліпий і красне письменство (І том). “Сидячи на санях…” Антологія літературних творів, присвячених патріярхові Йосифу Сліпому (ІІ том). Львів: Артос, 2016.

Спеціальні відзнаки малих журі

«Наукові бібліотеки»

Марина Чебан. Микола Андрусяк. Історія історика. Львів: Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 2015.

Журі «Львовознавці»

Олена Крушинська. Дністер. Туристичний путівник. Львів: Центр Європи, 2016.

Мале журі «Мовознавці»

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання. Упорядник Геннадій Боряк. Київ: Кліо, 2015.

Мале журі «Економічні науки і банківська справа»

Львів банківський. Керівник проекту Олексій Другов. Львів: Апріорі, 2016.

Мале журі «Перекладачі»

Антологія молодої поезії США. Упорядник Тарас Малкович. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016.

Мале журі «бізнес-партнери»

Історія європейської цивілізації. Греція. За редакцією Умберто Еко. Харків: Фоліо, 2016.

Мале журі «Науковці»

Григорій Понеділок. Фізика електромагнітних явищ. Електро- і магнітостатика. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.

Мале журі «Філософія, історія, соціологія»

Вахтанґ Кебуладзе. Чарунки долі. Львів: Видавництва Старого Лева, 2016.

Мале журі «Громадські діячі»

Мирослав Маринович. Всесвіт за колючим дротом. Спогади і роздуми дисидента. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2016.

Мале журі «Банкіри»

Фінансова грамотність. Комплект електронних видань. За загальною редакцією Тамари Смовженко. Київ: Університет банківської справи, 2016.

Мале журі «Освітяни»

Сестра моя, Софія… За загальною редакцією Лариси Івшиної. Київ: Бібліотека газети «День», 2016.

Мале журі «Літературознавці»

Леонід Ушкалов. Що таке українська література. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Інші спеціальні відзнаки

Відзнака члена журі Звенислави Мамчур

Стефанія Шабатура: вибрана палітра кольорів з мозаїки життя і творчості. Упорядник Соломія Дяків. Київ: Смолоскип, 2016.

Спеціальна відзнака Української бібліотечної асоціації

Альманах Бібліофілів. Книга 1. Упорядник Євген Пшеничний. Дрогобич: Коло, 2015.

Спеціальна відзнака Гільдії Людей Книги (Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка)

Сестра моя, Софія… За загальною редакцією Лариси Івшиної. Київ: Бібліотека газети “День”, 2016.

Культурно-видавничий проект «Читомо» за книжковий неспокій.

Спеціальна відзнака міського порталу “Твоє Місто”

Павло Ґранкін. Каналізація міста Львова (від початку XV ст. до 1939 р.). Христина Харчук. Водогін міста Львова (від початку XV ст. до 1939 р.). Комплект книг з картами. Львів: Аверс, 2015.

Спеціальна відзнака Львівського астрономічного товариства

Марія Чумарна. Пригоди Лумпумчика. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016.

Стівен Гокінґ. Найкоротша історія часу. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016.

Софія Андрухович. Сузір’я Курки. Ілюстрації Мар’яни Прохасько. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Спеціальна відзнака ZontaClub Lviv-Zamok

Ева Гата. Коріння світла. Львів: БаК, 2016.

Стефанія Шабатура: вибрана палітра кольорів з мозаїки життя і творчості. Упорядник Соломія Дяків. Київ: Смолоскип, 2016.

Спеціальна відзнака Національного університету Львівська Політехніка

Особливу подяку видавництву Ілліон (м. Миколаїв) за серію історичних книг, представлену на Форумі.

Персональна відзнака Відповідального Секретаря Журі Богдана Тихолоза

Петро Мідянка, Назар Федорак, Василь Зеленчук. Карпати на трьох. Івано-Франківськ: Брустури, 2016.

Спеціальний подарунок від Друкарні «Фактор-Друк»: 10% знижка на друк для всіх видавництв, що подалися на Премію Найкраща книга Форуму».

Спеціальна відзнака Асоціації банків Львівщини

Підручник бійця тактичної оборони. Українська спілка ветеранів

Авганстан, 2014.

Спеціальна відзнака директора української книгарні Еней з Донбасу

Володимира Дериведмедя.

Левко Лукяненко

Видавництво Навчальна книга – Богдан

Видавництво Картографія

Персональна відзнака Співголови Журі Тамари Смовженко

За глибокий зміст і охоплення всіх складових риторичної діяльності

Зоряна Куньч.Риторика. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.

Персональна відзнака Співголови Журі Ірини Ключковської

Леся Українка. Листи. 1876-1897. Київ: Комора, 2016.

Персональна відзнака Координатора Премії Софії Коваль

Карло Марія Мартіні, Умберто Еко. У що вірить той, хто не вірить. Львів: Місіонер, 2016.

Персональна відзнака Президента Форуму видавців Олександри Коваль

Альвідас Шлепікас. Моє ім’я Маріте. Київ: Брайт Букс, 2016.

Кларісе Ліспектор. Час зірки. Київ: Видавництво Анетти Антоненко, 2016.

Пол Роберт Маґочій. Євреї та Українці: Тисячоліття Співіснування. Ужгород: Видавництво Валерія Падяка, 2016.

Сергій Плохій. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016.

Катерина Липа. Теорія архітектури, містика і війна. Київ: Laurus, 2016.

Станіслав Лем. Високий замок. Тернопіль: НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН, 2016.

Володимир Горбулін . Donbas and Crimea: return at what price? Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2016.

Борис Ложкін. Четверта республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні – Європа. Харків: Фоліо, 2016.

Іван Козленко. Альбом українського кіноплакату 1920-х років. Київ: Центр Довженка, 2016.

Левко Лук’яненко. Шлях до відродження. Київ: Видавець Юрко Любченко, 2016.

Вахтанг Кіпіані. Зродились ми великої години. ОУН і УПА. Бібліотека “Історичної правди”. Харків: Vivat, 2016.

Золотий вік української естради. Упорядник Михайло Маслій Чернівці: Букрек, 2016.