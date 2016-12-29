Оголошено фотоконкурс на кращу різдвяно-новорічну світлину з Коломиї

Редакція “Дзеркала Коломиї” оголошує вже традиційний конкурс на краще новорічне або різдвяне фото, зроблене в Коломиї або Коломийському районі.

Для участі у фотоконкурсі запрошуємо професійних фотографів та фотоаматорів.

Надсилайте чорно-білі та кольорові світлини в електронному варіанті на адресу редакції: dzer.kol@i.ua

Максимальна кількість робіт від одного учасника – 5.

Також прохання подати свої контактні дані.

УВАГА! Роботи приймаються до 23 січня включно.

Результати фотоконкурсу будуть оголошені 27 січня.

Автори трьох кращих різдвяних світлин отримають грошові призи!

1 місце – 700 гривень

2 місце – 500 гривень

3 місце – 300 гривень

Світлини будуть опубліковані на сторінках газети “Дзеркало Коломиї”.

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