Оголошено фотоконкурс на кращу різдвяно-новорічну світлину з Коломиї

Редакція “Дзеркала Коломиї” оголошує вже традиційний конкурс на краще новорічне або різдвяне фото, зроблене в Коломиї або Коломийському районі.
Для участі у фотоконкурсі запрошуємо професійних фотографів та фотоаматорів.
Надсилайте чорно-білі та кольорові світлини в електронному варіанті на адресу редакції: dzer.kol@i.ua
Максимальна кількість робіт від одного учасника – 5.
Також прохання подати свої контактні дані.
УВАГА! Роботи приймаються до 23 січня включно.
Результати фотоконкурсу будуть оголошені 27 січня.
Автори трьох кращих різдвяних світлин отримають грошові призи!
1 місце – 700 гривень
2 місце – 500 гривень
3 місце – 300 гривень
Світлини будуть опубліковані на сторінках газети “Дзеркало Коломиї”.
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