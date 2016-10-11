Один з найдовших кам’яних мостів Європи та світу у Ворохті з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Один з найдовших кам’яних мостів Європи та світу у Ворохті з висоти...

“Україна туристична” опублікувала неймовірне відео з квадрокоптера, відзняте у селищі Ворохта на Івано-Франківщині. На кадрах – віадук – міст на високих опорах через глибокий яр, який входить до низки найдовших кам’яних мостів Європи та світу.

Довгий кам’яний арочний міст у Ворохті збудували полонені італійці у 1895 році. Його унікальність — у дугоподібній формі. Зараз міст не використовується.

Довжина мосту – 200 метрів; протяжність центральної арки — 30 метрів.

Історія

У 1870 року у Віденському парламенті обговорювали необхідність проведення Транскарпатської магістралі. Глобальність проекту полягала у побудові проміжної ланки на шляху між Чорним (м. Одеса) та Адріатичним (м. Трієст) морями. Через небажання Росії з’єднувати залізницею Ясси та Кишинів задум не вдався, однак багаті деревиною, залізом та сіллю регіони знайшли вихід до споживача.

У 1894 році було прокладено колію за маршрутом Станиславів — Надвірна — Вороненка із суміжною лінією Ділове — Ясіня — Вороненка зі сторони Закарпаття. Так утворилася колія довжиною близько 135 км. Цей шлях, за задумом, мав стати прямою магістральною трасою через хребет Карпатських гір до тодішньої столиці Відня. Реалізації цього варіанту розвитку завадила І світова війна та черговий поділ земель між державами.

Сучасність

Міст поєднує береги річки Прут. Через особливий ландшафт русла у цьому місці міст довелося будувати таким довгим.

Щоб зберегти пам’ятку історії, у 2000 році біля історичного звели ще один залізничний міст, тому старий Австрійський зараз не функціонує. Через мальовничий вигін русла річки у цьому місці створюється чудова панорама мосту.

Окрім цього мосту, в Західній Україні збереглися ще чотири віадуки із залізничною колією: два в Тернопільській області біля Теребовлі, в селах Кровинка і Плебанівка, і два біля Лавочного (Львівська область).