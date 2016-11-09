Очільник Коломиї Ігор Слюзар відзвітував за рік роботи міської ради. ФОТОРЕПОРТАЖ

Міський голова розповів про діяльність виконавчих органів влади за 2016 рік. Це були наймасовіші громадські слухання за цей рік. Перед початком заходу зареєструвалося 325 коломиян, як повідомив Володимир Бойцан, який вів ці слухання. Але чи не половину залу Народного дому зайняли працівники бюджетної сфери – лише два ряди були за комунальниками з “Полігонекології”.

Ігор Слюзар розпочав свій звіт з представлення команди, як і рік тому, на початку цієї каденції.

“Це молоді, амбітні люди. Попри помилки, ми досягли результатів, яких не досягали за 25 років, – з трибуни виголошував міський голова. – Чому я розпочав з кадрових питань? Бо за цей рік змінилося 42% керівників у міській раді”.

Опісля Ігор Слюзар перейшов до питань бюджету. Як йдеться у його звіті за 2016 рік, надрукованому в брошурі на 56 сторінках, який при вході роздавали кожному, за звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло податків, зборів та обов’язкових платежів на суму 103 млн. 927 тис. грн. Це складає 116% до затвердженого плану. Порівняно з обсягами надходжень за відповідний період минулого року спостерігається збільшення надходжень на 43 млн. 637 тис. грн.

“Ми маємо перевиконання бюджету за 10 місяців”, – додав він.

Відзначив роботу УНАП, яке з березня надає у Коломиї 93 адмінпослуги і до міського бюджету від цього надійшло 675 тисяч гривень.

Цьогоріч влада завела до міста німецького інвестора “Леоні”, який збудує у Коломиї завод та працевлаштує 800 людей. Іншим великим позитивом є розквартирування у Коломиї новоствореної 10-тої гірсько-штурмової бригади. Це знову ж таки нові робочі місця і додаткові надходження до міського бюджету.

“Вже влітку наступного року очікуємо першу продукцію німецького заводу “Леоні” і перші надходження до міського бюджету”.

Німецькі інвестори у жовтні заклали капсулу під будівництво заводу і розпочали роботи, наголосив очільник міста.

Якщо за німецький завод міська рада конкурувала з кількома містами Львівщини і Прикарпаття, то за 10-ту бригаду довелося конкурувати з Чернівцями.

Як повідомив Ігор Слюзар, для відновлення військової частини на Моцарта з міського бюджету цього року виділили 1,4 млн. гривень.

Йшлося у звіті й про незбудований австрійський деревообробний завод “Швайгофер”. Те, що він ще не завершений, мер звинувачує закон Верховної Ради, яким на 10 років заборонила експорт лісу-кругляка. “У 2011 році ми виділили “Швайгоферу” 30 га землі під завод. Ділянка під забудову підготовлена. Як тільки знімуть заборону на вивіз деревини з України – “Швайгофер” збудує завод і запрацює”.

На слуханнях йшлося й про сміттєпереробний завод – коломияни цікавилися, чи побудують його в Коломиї. На що І. Слюзар відповів, назвавши себе “чи не найкращим фахівцем з питань сміття”, і додав: “У даній ситуації в країні сміттєпереробний завод будувати невигідно”.

Згадав у промові й кілька міжнародних проектів, зокрема мікропроект “Безпечне та комфортне місто”. Проектом передбачено, що у Коломиї до кінця цього року встановлять 32 сучасні “розумні” ІЗ відеокамери на 10 перехрестях, де спостерігається інтенсивний рух транспорту і масове скупчення людей. Загальна вартість проекту становить близько 830 тисяч грн. Грантова угода передбачає співфінансування, тобто з міського бюджету на цей проект мають виділити 215 тис. грн., а програма ПРООН надає понад 620 тис. грн. безповоротної фінансової допомоги.

Також міськрада підписала кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією щодо реалізації проекту “Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в Коломиї шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій” (загальна вартість – 3 млн. 916 тис.). Вже закуплено та встановлено 506 світлодіодних світильників на дев’яти вулицях.

Під час слухань мер Коломиї дякував народному депутатові Андрію Іванчуку, за сприяння якого з державної скарбниці виділять 13 мільйонів гривень на ремонт дамби на річці Прут. А також подякував за світло-музичний фонтан, який до Дня міста громаді Коломиї подарував Міжнародний благодійний фонд “Покуття”, ініціатором створення якого є А. Іванчук.

Ігор Слюзар згадав й про виклики, які отримала міська рада цього року. На початку 2016-го одним з таких стало фінансування профтехучилищ у місті, до чого ратуша не була готова. Довелося, як повідомив мер, виділити з міського бюджету на утримання ПТУ 1,7 млн. грн.

Згадав у звіті й про пільгове перевезення у маршрутках. “Ми отримали велику кількість звернень від пенсіонерів. Їх держава позбавила безкоштовного перевезення і переклала цей тягар на наші плечі, – розповідав І. Слюзар. – В цьому році до фінансування проїзду пільговиків ми не були готові. Їх у місті налічується 14 тисяч осіб. Міський бюджет профінансує кілька пільгових категорій, на це передбачимо 1,5 млн. грн. А перевізники погодилися взяти на себе решту – вісім категорій”.

Після понад п’ятнадцятихвилинного виступу заступники мера відповідали на запитання коломиян, які ті передавали із залу на клаптиках паперу. Не всі питання були до вподоби команді Слюзара – деякі називали “заангажованими” і “написаними однією і тією ж рукою”.

Найбільше запитань стосувалося комунальної сфери.

Люди цікавилися ремонтом доріг, вивезенням сміття, зокрема, надходили скарги на неякісне обслуговування фірми “АВЕ”. Заступник мера з комунальних питань Богдан Федорук наголосив, що роботою “АВЕ” вкрай незадоволений.

Заступникові із земельних питань Олегові Дячуку поставили питання щодо хаотичної зовнішньої реклами, з якою на початку каденції обіцяла боротися міська рада. Запитували: чому вивіски у середмісті досі не приведені до належного вигляду? “У підприємців є час до 1 червня 2017 року. З 1 липня ми розпочнемо демонтовувати вивіски, встановлені проти відповідних норм”, – прокоментував О. Дячук.

У земельних питаннях команда Слюзара хвалилася практично лише ділянками, наданими у власність військовослужбовців. На даний час атовцям виділено 310 земельних ділянок.

Містяни порушили питання забудови Співочого поля, роботи з яких досі не розпочаті, хоч і були такі обіцянки. Як зізнався мер, роботи там не проводять з вини міської ради. “Наш приватний партнер (фірма “Мельник”, – Авт.) готовий здійснювати роботи, але з точки зору державної – ми не виконали поки що своїх зобов’язань. Щоб віддати землю, яка піде під забудову, нам треба провести зміни в зонуванні генерального плану Коломиї. Я дуже переживаю, що в приватного партнера урветься терпець і він не захоче здійснювати проект”.

Вдруге за два роки Ігор Слюзар пообіцяв довести до ладу пам’ятник Іванові Франку. Нагадав про кримінальну справу, яку відкрили після спорудження монумента. “Винних засудили, вони (директор приватного підприємства “Ерма-В” та інженер технічного нагляду приватного підприємства “ПараПлан”, – Авт.) вписали у виконання робіт обгородження пам’ятника. Тому роботи міська рада так довго не завершувала, – сказав І. Слюзар. – На цей рік ми запланували реконструкцію студентського скверу. Але не встигли… Тому наступного року доробимо територію біля пам’ятника вже разом зі сквером”.

До “плюсів” цьогорічних робіт віднесли й стихійну торгівлю. Правда, наразі успішною її назвати важко, але “стометрівку” від торгівлі таки розчистили.

Завершив звіт міський голова майже традиційно – обіцянкою побудувати басейн. У місті, можливо, нарешті з’явиться басейн, але цього разу Ігор Слюзар хоче заручитися підтримкою народних депутатів. “У міському бюджеті ми заклали кошти на проектування водно-спортивного комплексу. Він передбачає, зокрема, 25-метровий басейн з вісьмома доріжками, а також тренажерний зал. Вартість проекту – 95 мільйонів гривень“.

На завершення майже двогодинного виступу Ігор Слюзар не обійшовся без чергової похвали на адресу своїх підлеглих: “Мені дуже добре працювати з цим скликанням міської ради. У цій команді злочинців немає. Це шість готових майбутніх кандидатів на міського голову”.

Вікторія МАРТИНЮК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК