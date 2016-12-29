Очільник Франківська став найпублічнішим мером України. Інфографіка

За сукупною оцінкою публічності міського голови, виконавчих органів та депутатського корпусу міської ради, місто Івано-Франківськ з показником 77% перебуває на другій позиції у щорічному рейтингу за результатами вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування та відповідає задовільному рівню публічності.

Про це повідомили представники громадської мережі ОПОРА під час презентації результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад, пише 0342.ua

Міський голова Івано-Франківська за оцінкою публічності опинився на першому місці.

Загалом, Івано-Франківськ у цьому рейтингу обігнав лише Луцьк.

“І це є показово, ― зазначив Іван Маруняк, координатор вимірювання Індексу публічності у Івано-Франківську, ― Минулого року Луцьк був далеко не в лідерах, за рік їм вдалося максимально відкритися громаді“.

Маруняк зазначив, що свої декларації про доходи добровільно оприлюднили 26 депутатів Івано-Франківської міської ради, крім того, на сайті міської ради є інформація про використання коштів з депутатського фонду.

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Андрій Лис зазначив, що з Луцьком в Івано-Франківська давня конкуренція: “В них була перевага в тому, що їхній мер залишився на другий термін, відповідно зміг проконтролювати виконання завдань. До речі, Луцьк переймав у нас досвід введення в роботу ЦНАПів, а згодом розділив перше місце по якості роботи центрів надання адміністративних послуг в Україні“.

Лис також додав, що міська рада цьогоріч отримала від ОПОРИ близько 50 запитів на інформацію і в наступному продовжить співпрацю з громадською мережею.

Дивно, але попри публічну відкритість мера Львова, в рейтингу Індексу публічності він не увійшов навіть в десятку.

Попри значний крок назустріч громаді, міську владу й покритикували. Зокрема Маруняк зазначив, що немає на сайтах міста і ради відеозаписів з сесійних засідань, а аудіозаписи дещо застарілі. “Останній датується жовтнем“, ― зазначив представник ОПОРИ. Також присутні журналісти додали думку, що потрібно зробити депутатські комісії більш публічними.

Індекс публічності – це практичний інструмент, що дозволяє всесторонньо оцінити та порівняти між собою рівень прозорості, відкритості та підзвітності муніципальних інституцій у їхній взаємодії з мешканцями.