Очільник держмайна області, якого спіймали на хабарі за Коломийську паперову фабрику, подав апеляцію

Очільник держмайна області, якого спіймали на хабарі за Коломийську паперову фабрику, подав...

Сьогодні Апеляційний суді Івано-Франківська розглянув скаргу начальника регіонального відділення Фонду держмайна України в Івано-Франківській області Зіновія Жовніра, якого напередодні затримали на отриманні хабара.

Чиновник в судовому порядку оскаржує рішення Івано-Франківського міського суду про обрання йому запобіжного заходу та застави.

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Справу розглядають без присутності обвинуваченого Зіновія Жовніра. Захист попросив про виклик свідка Куцук В.В. в якого власне і були вилучені кошти в сумі 20 тисяч доларів. Адвокат обвинуваченого зазначив, що хоче заслухати пояснення свідка, адже його показання є важливими для розгляду апеляційної скарги, пише Репортер.

Прокурор наголосив, що суду першої інстанції були надані всі документи.

“Я вважаю, можна обмежитися із протоколом допиту без виклику свідка”, – відзначив прокурор.

У зв’язку з тим, що суду необхідно ознайомитись із усіма матеріалами справи,а саме третьою апеляційною скаргою, слухання відклали до середи,12 жовтня,13.30.

5 жовтня, в міському суді Івано-Франківська обрали міру запобіжного заходу Зіновію Жовніру, якого напередодні затримали на отриманні хабаря.

Посадовець вимагав 150 тисяч доларів у київського підприємця за зменшення вартості цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства “Коломийська паперова фабрика”, виставленого на торги, та допуск до участі у них. Жовніра затримали під час одержання частини хабара у 20 тисяч доларів від посередника.

Це наразі найбільший хабар 2016 року на Прикарпатті.

Івано-Франківський міський суд наклав арешт на нерухоме майно підозрюваного у Львівській області.