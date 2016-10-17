“Очеретяний Кіт” виступить у Коломиї 21 жовтня. АНОНС

21 жовтня в концертній залі Мистецького центру “Світовид” виступить український етно-джаз гурту “Очеретяний Кіт”.

Це перший виступ відомого гурту в Коломиї і дарунок з нагоди 775-річного ювілею міста від співорганізаторів концерту – ГО “Коломийські атракції”, Мистецького центру “Світовид” та активних коломиян.

Концерт триватиме з 19.00 до 21.00 години, а кошти від реалізації запрошень передадуть на благодійність.

У жовтні цей унікальний за своїм звучанням гурт мандруватиме у турі, завдяки якому з живим звуком виступить у містах та містечках, де досі не бував, зокрема, вперше зможуть насолодитися українським етно-джазом від “Очеретяного Кота” і коломияни.

Етнічна забарвленість при джазових романтичних хвилях додадуть неабиякого колориту жовтневому вечору, який, як обіцяють організатори, “пройде у теплій, щирій “атмосфері котів”, де Вас чекатиме мандрівка-медитація”.

Музика гурту специфічна, адже це поєднання етнічних мотивів, медитаційних нот та “драйвового спокою”. Музика є рідною для коломиян, адже у репертуарі “котів” є й сучасна обробка коломийки. Це ідеальна музика для подорожей потягом.

Організаторами концерту “Очеретяного кота” в Коломиї є ГО “Коломийські атракції” та Мистецький центр “Світовид”, за участі активних коломиян запрошують у подорож у світ сучасного українського етно-джазу.

Деталі за тел.: 0963995356 (Софія), 063 346 1700 (Оленка). Запрошення у передпродажі – 50 грн. “Кобза”, вулиця Романа Шухевича, 59., другий поверх; “Букініст”, бульвар Л. Українки, 5;

У день концерту – 70 грн. Мистецький центр “Світовид”, бульвар Л.Українки, 32 а.

Організаторами концерту “Очеретяного Кота” в Коломиї є ГО “Коломийські атракції” та Мистецький центр “Світовид”, за участі активних коломиян запрошують у подорож у світ сучасного українського етно-джазу.