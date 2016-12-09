Облрада закликає парламент і президента розширити мораторій на експорт лісу

Івано-Франківська обласна рада закликає Президента, Верховну Раду України і Уряд вжити негайних заходів для запобіганню екологічній катастрофі, що загрожує Україні через масову вирубку лісів, і продовжити та розширити мораторій на вивезення деревини за кордон.

Звернення ініціювала фракція партії “ВОЛЯ” в обласні раді, пише КУРС.

У зверненні йдеться, що “Івано-Франківська обласна рада виступає категорично проти перетворення України на лісовий сировинний придаток. Лише в 2016 році експорт світового лісу заборонили такі країни, як Албанія, Молдова, а Норвегія взагалі припина вирубувати ліси на своїй території. Румунія прирівняла незаконну вирубку лісів до злочину проти національної безпеки”.

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На думку авторів звернення, ситуація з лісами на Івано-Франківщині, Львівщині та в усьому карпатському регіоні наближається до масштабу екологічного лиха. Тому депутати вимагають вжити негайних заходів.

“Ми закликаємо припинити незаконний експорт лісу-кругляка, який відбувається під виглядом дрів та інших лісоматеріалів. Для цього необхідно ухвалити зміни до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницьу діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” та розширити дію мораторію на експорт інших лісоматеріалів, а саме на експорт паливної та бондарної деревини, що визначені кодами 4401, 4404 УКТЗЕД. Мова йде не лише про необхідність збереження лісів, але й про збереження робочих місць працівників деревообробної галузі.

Запроваджений у 2015 році мораторій на експорт необробленої деревини став поштовхом для розвитку деревообробної галузі. Лише за 6 місяців дії заборони бюджетні надходження за рахунок податків зросли на 18%, експорт готової продукції з дерева – на 12%, імпорт обладнання – на 50 млн дол США.

Асоціація деревообробних та лісозаготівельних підприємств Західної України об’єднує 1260 підприємств з чисельністю більше 20 тисяч працівників. Скасуівання заборони на експорт неоьброблених лісоматеріалів негативно позначиться на діяльності цих підприємств, привзеде до скорочення робочих місць та зменшення надходжень до бюджетів.

З метою запобігання масовим незаконним рубкам закликаємо посилити кримінальну відповідальність за такі правопорушення“, – йдеться у зверненні.

Автори звернення також пропонували для посилення контролю органами місцевого самоврядування за веденням лісового господарства внести відповідні зміни до законодавства, які даватимуть можливість органам місцевого самоврядування погоджувати матеріали лісовпорядкування, а відповідно – місця та способи проведення рубок на їх території на наступні 10 років. А також погоджувати проведення санітарно-оздоровчих заходів на території місцевих рад. Втім, на пропозицію депутата-“свободівця” Сергія Федорціва облрада зняла цей пункт із звернення.