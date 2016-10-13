“Обличчя війни без гриму”: презентували перше на Коломийщині видання про воїнів АТО (фоторепортаж)

Будь-яка війна – це зло. Не хотілося б писати про війну. Хотілося б писати більше про артистів і спортсменів, про успішних ділових людей і креативну молодь… Але коли на Сході вирішується доля України, змушені на шпальтах “Дзеркала Коломиї” відгукуватися на найзлободенніше. Тому й започаткували рубрику “Герої”, у якій публікуються нариси про бійців АТО.

“За час існування цієї рубрики на сторінках газети були опубліковані 18 історій про воїнів АТО з Коломийщини, які написав журналіст Андрій Малащук, – розповідає редактор газети Вікторія Мартинюк. – Ці історії ми теж публікували на нашому сайті. Але ми розуміємо, що навіть наш найвідданіший читач за різних обставин не прочитає всі нариси про військових. Тому виникла ідея написані історії зібрати в одне видання. Так і вийшла друком до Дня захисника України наша перша редакційна книжка “Обличчя війни без гриму”.

Це перший випуск. Він став першою ластівкою публікацій про воїнів АТО з Коломийського району у такому форматі. Надалі редакція продовжуватиме рубрику “Герої” і в планах має підготувати друге видання про Героїв АТО з Коломийщини.

Автором всі нарисів про воїнів АТО став журналіст Андрій Малащук. На презентації автор розповів про психологічні складнощі, які його супроводжували при написанні текстів.

Він уникав пафосу, намагаючись максимально об’єктивно передати атмосферу бойових дій у розповідях учасників, нічого не підлаковуючи і нічого не приховуючи, окрім поодиноких епізодів, про що просили його самі герої нарисів. Бо війна, – це не лише героїзм і самопожертва.

Герої нарисів – люди не командного складу. Кожен висловлює власну суб’єктивну думку стосовно подій, учасником яких він був, і дає власну суб’єктивну оцінку тим чи іншим особам, причетним до війни.

Жодна історія не була “підлакована”. У книжці подана сувора реальність війни очима воїнів.

Як зазначив під час презентації учасник АТО Ігор Лазаренко, ці всі історії – це вже записані свідчення російської агресії на території України.

Книжка вийшла за фінансової підтримки Міжнародного благодійного фонду “Покуття” в рамках проекту “Дзеркала Коломиї”.

Презентація видання відбулася в музеї історії міста Коломиї. Директор музею Михайло Арсак відзначив пізнавальну цінність книжки.

Начальник управління культури міської ради, голова БФ “Покуття” Уляна Мандрусяк висловила сподівання, що війна закінчиться й відпаде потреба про неї писати. Однак, ми не сміємо забувати імена тих, хто поклав на вівтар перемоги своє здоров’я і життя.

Виступали й самі герої нарисів. Говорили скупо, але правдиво. Так, боєць Микола Капланчук, який буквально повернувся з того світу і тепер змушений спілкуватися переважно з медиками, зазначив, що легко бути героєм там, де не свистять над вухом кулі. На війні з людини спадає усіляка бравада й залишається її гола сутність – чого ти насправді вартуєш.

До Дня захисника України фонд “Покуття” подарував для військового госпіталю три сучасних телевізори в руки головному лікарю Володимиру Федоришину.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК