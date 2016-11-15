Облавтодор розчищає трасу на Коломию

На сьогоднішній ранок дорожники мали розчистити дорогу від Коломиї до Отинії, а також біля села Старі Кривотули Тисменицького району.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Служби автомобільних доріг Прикарпаття Василь Буджак, передає “Дзеркало Коломиї“.



“Такими за день, що минає, стали ділянки дороги Р24 від П’ядиків через Ценяву до Підгайчиків.

Коломийська філія ДЕД ДП ”Івано-Франківськоблавтодор” з великими труднощами дала проїзд до Гвіздця і прочищає сніг далі в напрямку Городенки. Оптимізму особливого немає. Проїзд неважний. Люди виснажені, тому кожен наступний метр дається все важче.

Вкрай незадовільно розчищено дорогу від Коломиї до Отинії. Тому саме там зараз концентрується техзасоби.

Сподіваюсь, до опівночі стан дороги Н10 від Коломиї до Кривотул зміниться на краще”, – написав учора Василь Буджак.