Обласна рада звернулась до прем’єра, щоб віддати Коломийський ветсанзавод для приватизації

Сьогодні, 23 грудня в Івано-Франківську триває сесія обласної ради.

Як пояснив начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Роман Гурський, з 2014 року підприємство не працює, а сусідні – Тернопільський, Жовківський припинили роботу два тижні тому. Тож зараз немає кому займатися утилізацією відходів тваринництва.

“В державному бюджеті кошти на ремонт не передбачалися вже давно. Тож ми запропонували два шляхи вирішення: або віднесення в комунальну влісність, або внесення у списки на приватизацію. Проте оскільки реконструкція заводу обійдеться у 16-18 млн. євро, а це непідйомна сума для обласного бюджету, пропонуємо звернутися до прем’єра щодо приватизації. Зараз є інвестори які готові вкладати кошти“, – пояснив Гурський.

Під час запитань депутат від ВО Свобода Манолій Піцуряк поцікавився чи приватизація єдиний варіант.

“Якщо завод реконструюють, то він зможе утилізувати не тільки тваринні, а й медичні відходи і інші. Загалом 25 тис. тонн на рік. До нас приїжджали інвестори, які готові вкладати гроші. Місцева громада не проти, щоб завод працював, проте тільки після повної реконструкції, а це дуже дорого. Тож інших варіантів немає“, – пояснив чиновник.

Депутати підтримали звернення з однією правкою, про заборону змінювати цільове призначення заводу.

Раніше повідомлялося, що Коломийську філію ДП “Укрветсанзавод” хочуть віддати для приватизації.