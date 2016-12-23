Обласна рада закликає прикарпатців не використовувати феєрверки та піротехніку під час свят

На сесії Івано-Франківської обласної ради, що відбулася 23 грудня, депутати схвали звернення до мешканців області щодо утримання від використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних виробів під час новорічних та різдвяних святкувань.

“В той час, коли в країні йде війна, проведення гучних святкувань є неприпустимим. Нашим моральним обов’язком та висловленням солідарної відповідальності за долю Батьківщини є всебічна підтримка бійців, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції”, – наголошують депутати, інформує “Дзеркало Коломиї“.

На думку народних обранців, одним із способів вираження такої підтримки є утримання від використання піротехнічних виробів під час новорічних та різдвяних святкувань. Крім того, на Прикарпатті мешкає чимало учасників бойових дій та перебуває велика кількість вимушених переселенців, для яких кожен гучний звук – це стрес, занепокоєння та неприємні спогади про постріли та вибухи.

“Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в державі, з метою зниження стресової напруги в суспільстві, забезпечення належного рівня безпеки населення, на підтримку тих, хто постраждав внаслідок бойових дій та захищає нас у зоні проведення антитерористичної операції, просимо Вас, шановні краяни, утриматись від використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних виробів під час новорічних та різдвяних святкувань”, – йдеться у зверненні.