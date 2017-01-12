Обласна рада придбала 1 січня Toyota Highlander за мільйон гривень

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна 1 січня 2017 року за результатами тендеру замовило ТОВ “Класик-авто” автомобіль вартістю 1,05 млн грн.

Про це повідомляється в системі “Прозорро”, пишуть Наші гроші.

Семимісний Toyota Highlander 2.7L Comfort 2016 року випуску повинен мати круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, камеру заднього виду з динамічною проекцією, аудіосистему Toyota Touch 2 (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1 та 6 динаміками, подушки безпеки.

У договорі вказано, що 572 тис грн. на цю автівку виділено з обласного бюджету, ще 480 тис грн. становлять “інші кошти” невідомого походження.

Конкурентами “Класик-авто” у відкритих торгах були івано-франківське ТОВ “Модерн-авто” Василя Човганюка та Людмили Угренюк, а також ПАТ “Івано-Франківськ-авто” з “Української автомобільної корпорації” Таріела Васадзе.

“Модерн-авто” запропонувало вищу від “Класик-авто” ціну, а пропозиція “Івано-Франківськ-авто” була нижчою – 1,01 млн грн. Втім, вона була відхилена, оскільки фірма запропонувала іншу автівку KIA Sorento, чиї характеристики не відповідали технічним вимогам тендерної документації.

У відкритих джерелах ціни на Toyota Highlander 2.7L починаються з 1,07 млн грн.

Директором та власником івано-франківського ТОВ “Класик-авто” є депутат Вовчинецької сільради Василь Угренюк.

Івано-Франківську обласну раду очолює “свободівець” Олександр Сич. Директором комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна є Віталій Костишин.