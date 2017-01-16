До новоствореного християнського садочка на Театральній завітали перші вихованці. ФОТО

До новоствореного християнського садочка завітало 16 діток.

Для малюків та їхніх батьків вихователі разом із сестрою Йосафатою організували “день знайомства”, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Катедральний Собор Преображення Христового.

Усі дружньо – і мами, і дітки – малюють, граються, вивчають умови садочку.

Перший та поки єдиний при Коломийсько-Чернівецькій єпархіі УГКЦ садочок відчинить свої двері через 6 днів.

У садочку чекають на діток від 3-х до 6-ти років. Розрахована захоронка на 50 місць. Переважно малюки проводитимуть час разом. Ділитимуться на дві групи – старшу та молодшу – лише під час занять.

“Сам процес виховання у захоронці буде формуватися на сімейних відносинах. Молодші тягнуться до старших. Старші вчать молодших. І так як брат з сестрою, усе як в родині”, – підкреслив отець Олександр Волощук.

Християнський садочок знаходиться в катехитичному центрі Катедрального Собору на третьому поверсі. Двері, для знайомтсва із першими вихованцями, відчиняться уже цього понеділка – 16-го січня. Обіцяємо багато новинок і щодня – до офіційного відкриття – нові фотозвіти. За тиждень ви дізнаєтесь, як виглядатиме наш християнський садочок блаженної Тарсикії.

Довідка:

Захоронка – іншими словами садочок чи дошкільний навчальний заклад, переважно для діток від 3-ох до 7-и років. Ще в 19 ст. такі заклади відкривали при церквах та монастирях.

Блаженна Тарсикія (до монашечого життя Ольга) все своє життя віддала Любові до Бога та молитві, ще маленькою хотіла стати монахинею. Попри заборону матері вона таки поступила до Згромадження Сестер Служебниць. А у 25 років її за це стратили. Влітку 2001 року, під час візиту в Україну, Папа Римський Іван Павло II проголосив сестру Тарсикію — Блаженною. А Синод Єпископів проголосив Блж. Тарсикію покровителькою дітей та молоді УГКЦ.