Новорічний розіграш: у США невідомий змінив напис Hollywood

Невідомий вандал в новорічну ніч змінив напис Hollywood, який розташований на схилі пагорба Маунт-Лі в Лос-Анджелесі.

У неділю вранці місцеві жителі помітили, що звична напис Hollywood змінилася на Hollyweed, пише bbc.com.

Другу частину цього слова, wood, що означає “ліс”, невідомий жартівник замінив на weed – сленгову назву марихуани.

Поліція вважає цей інцидент незначним порушенням і з’ясовує його обставини.

Знаменитий знак на горі Маунт Лі складається із літер, висотою у 13,7 метрів.

Невідомий жартівник не пошкодив їх. Він просто частково закрив літери “O” брезентом.

Камери спостереження зафіксували людину, яка видряпується на знак, щоб повісити полотно.

8 листопада мешканці Каліфорнії проголосували за легалізацію марихуани – того ж дня, коли у США обирали президента.

У разі затримання йому можуть бути висунуті звинувачення в проникненні на територію, що охороняється.