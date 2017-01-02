Новорічний розіграш: у США невідомий змінив напис Hollywood

Невідомий вандал в новорічну ніч змінив напис Hollywood, який розташований на схилі пагорба Маунт-Лі в Лос-Анджелесі.
У неділю вранці місцеві жителі помітили, що звична напис Hollywood змінилася на Hollyweed, пише bbc.com.
Другу частину цього слова, wood, що означає “ліс”, невідомий жартівник замінив на weed – сленгову назву марихуани.
Поліція вважає цей інцидент незначним порушенням і з’ясовує його обставини.
Знаменитий знак на горі Маунт Лі складається із літер, висотою у 13,7 метрів.
Невідомий жартівник не пошкодив їх. Він просто частково закрив літери “O” брезентом.
Камери спостереження зафіксували людину, яка видряпується на знак, щоб повісити полотно.
8 листопада мешканці Каліфорнії проголосували за легалізацію марихуани – того ж дня, коли у США обирали президента.
У разі затримання йому можуть бути висунуті звинувачення в проникненні на територію, що охороняється.