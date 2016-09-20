Нового керівника обрали для ВО “Свобода” у Франківській області

Новим головою Івано-Франківської обласної організації ВО “Свобода” став Михайло Королик. Відповідне рішення 18 вересня 2016 року ухвалила обласна партійна конференція. Участь у роботі конференції взяв заступник голови Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, екс-віце-спікер національного парламенту Руслан Кошулинський, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної організації ВО “Свобода”.

На початку заходу делегати заслухали звіт про роботу обласної організації від виконувача обов’язки керівника Василя Поповича та взяли інформацію до відома. Після цього Руслан Кошулинський за дорученням Голови Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олега Тягнибока вніс на розгляд учасників конференції кандидатуру Михайла Королика.

Протягом останнього часу Михайло Королик очолював фракцію Всеукраїнського об’єднання “Свобода” в Івано-Франківській обласній раді. За результатами голосування націоналіста підтримали абсолютна більшість учасників конференції.