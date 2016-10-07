Новий кліп для Дзідзьо про овочеві відносини відзняв режисер з Прикарпаття. ВІДЕО

Дзідзьо разом з Любомиром Левицьким презентують кліп на пісню про овочеві стосунки.

Вчені Nasa відкрили нову планету, на якій існує життя. Це цивілізація овочів, яка ззовні досить нагадує людей, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Бджолу.

У новому кліпі на пісню “108” DZIDZIO та Любомир Левицький (режисер фільмів “Штольня”, ) влаштовують грандіозне vegatable party! Овочі так само народжуються, ростуть, дозрівають, закохуються, мають стосунки, розмножуються, влаштовують вечірки і розваги, одним словом живуть своїм життям.

Чому “108”? Це число – константа Сонячної системи, а також Космосу і Всесвіту! Десь на перетині й існує Овочева планета! Крім того, у овочів не буває проблемної ваги, і коли кохана пишна і стрілка на вагах затягує за цифру 108, то це навіть краще для кохання!

Довідка: Любомир Левицький-Кобильчук – відомий кліпмейкер, режисер першого українського трилера “Штольня”, української версії мультфільму “Теркель і Халепа”, “Ломбард”, “Тіні незабутих предків”, та #SELFIEPARTY. Народився у Верховині. Закінчив історичний факультет Чернівецького університету.

