Новим військовим комісаром Коломиї став 43-річний учасник АТО Юрій Кападзе

Сьогодні у залі засідань Коломийської РДА представили нового військового комісара – 43-річного Юрія Кападзе.

Підполковник Кападзе народився в Івано-Франківську. Працював на різних посадах. Був командиром батальйону на полігоні в Старичах, очолював Тлумацький військкомат. Учасник АТО.

Його представив у Коломиї обласний військовий комісар полковник Володимир Ярмощук, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Новий комісар був малослівним. Подякував за довіру й висловив сподівання у плідній співпраці з усіма виконавчими органами й державними структурами Коломийщини.

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