Новим директором НПП “Гуцульщина” став Юрій Стефурак, який незаконні рубки в парку назвав “чорним піаром”

У Мінекології відбувся конкурс на посаду керівника національного природного парку “Гуцульщина”.

Комісія вирішила допустити до участі в конкурсному відборі на заміщення вакантної посади керівника Національного природного парку “Гуцульщина” чотирьох претендентів, повідомляє Курс.

Сьогодні в он-лайн режимі комісія заслухала трьох із них – Богдана Марчука, Юрія Стефурака та Петра Пліхтяка.

Ігор Данюк від участі в конкурсі відмовився.

Претенденти озвучили свої програми та відповіли на запитання. Першим свою програму представляв Богдан Марчук, заступник голови Косівської РДА. Чиновник не зміг відповісти на питання, які стосувалися законодавчої бази та червонокнижних рослин, сказав, що закони переглядав мало, але буде вчитися. Також не чув про праліси, але пообіцяв “освоювати”.

Юрій Стефурак, заступник директора НПП “Гуцульщина” з наукової роботи, не заперечував, що він та його родичі мають стосунок до екс-директора НПП Василя Пророчука, якого під тиском громадськості і активістів відсторонили від посади через постійні скандали з незаконними рубками лісу та приватизацією ділянок на території парку. На запитання про спірні земельні ділянки в НПП, де є і його власність, Стефурак сказав, що землі передані в спадщину і не є природно-заповідним фондом. За його словами, знищення парку незаконними рубками не було, все це “чорний піар”. При цьому саме через численні зафіксовані активістами і журналістами порушення і був на вимогу громадськості оголошений відкритий конкурс на посаду.

Лісничий Кутського держлісгоспу Петро Пліхтяк, еколог за освітою, запропонував визначити статус 125 га землі, яка наразі має невизначений статус. Врегулювання конфлікту з межами НПП він бачить у компромісі з громадою. Вважає, що в НПП слід залишити лише санітарні вирубки.

Учасники комісії запропонували оцінити кандидатів за 5 напрямками – рівень освіченості та знання законодавства, прийняття управлінських рішень, компетентність у заповідній справі, вміння планувати і виконувати рішення.

В результаті Юрій Стефурак набрав найбільшу кількість – 97 балів. Професійність Петра Пліхтяка комісія оцінила в 79, а Богдана Марчука в 42 бали.

Контракт з новим директором укладуть лише на один рік, цей термін визначили як випробувальний.

Як раніше повідомлялося, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака вразили незаконні рубки на території НПП “Гуцульщина”.

Нагадаємо, у березні громадськість Косівщини протестувала проти наміру Мінекології без конкурсу перепризначити на посаду директора НПП “Гуцульщина” Василя Пророчука. Представники громади пікетували Мінприроди й домоглися рішення про оголошення відкритого конкурсу.

В контексті працівники НПП “Гуцульщина” погрожували розправою активістам та журналістам, які знімали відеосюжет про порушення в парку.

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