Нове скликання Коломийської міськради. Рік потому

Минає перший рік VII демократичного скликання Коломийської міськради.

За цей час влада завела до міста німецького інвестора “Леоні”, який збудує у Коломиї завод та працевлаштує 800 людей. Іншим великим позитивом є розквартирування у Коломиї новоствореної 10 гірсько-штурмової бригади. Це знову ж таки нові робочі місця для коломиян і додаткові надходження до міського бюджету.

Також за перший рік влада зробила крок назустріч налаштуванню комунікації з громадою. В цьому контексті позитивом можна назвати початок реалізації у Коломиї проекту “Відкрите місто”. Його суть у тому, що кожен коломиянин, зареєструвавшись на сайті, може висловити до виконавчих органів міськради свої претензії у будь-якій сфері.

І нарешті за кілька років у Коломиї розпочали боротьбу зі стихійною торгівлею. Успішною її наразі назвати важко, але перші кроки вже зроблені – “стометрівку” розчистили від торгівлі.

Перший рік цієї каденції запам’ятається коломиянам й скандалами. Зокрема, земельними. Одним із найбільш обговорюваних – земля біля “Писанки”. Її виділили одному з коломийських забудовників під будівництво готелю без проведення аукціону та без громадських слухань.

Були й два конфліктні земельні питання, які стосувалися секретаря міськради Любомира Жупанського. Перше питання – історія з Ганною Негрич, яка звинуватила чиновника у захопленні її землі. Секретар запевняв у законності своїх претензій на ділянку, а нещодавно провів через міську раду рішення, яке дозволяє йому будувати багатоповерхівку. Схожа історія мала місце на вулиці Костомарова, де брат секретаря міської ради конфліктує з місцевими мешканцями за землю під гаражним кооперативом.

Також перший рік каденції запам’ятається майже річним конфліктом між владою і керівництвом ДЮСШ №1 та скандальним дозволом влади на завіз до рідного міста тонни сміття зі Львова, яке після обурення громади відмінили.

“Дзеркало Коломиї” поспілкувалося з керівниками міста та депутатами, як вони оцінюють перший рік цього скликання.

Володимир Бойцан, заступник міського голови з гуманітарних питань: “Найголовніше, чого вдалося досягти, – це консолідація політичних сил міста. І в міській раді, і у виконкомі важливі для міста рішення приймаються переважною більшістю. Це означає, що ми рухаємось у правильному напрямку.

Що безпосередньо стосується гуманітарної сфери, яку я курую, то ми завершили децентралізацію освіти. Це дуже важливий крок, який дуже полегшить та покращить життя шкіл. Крім цього відкрито нову ДЮСШ, збільшено кількість видів спорту, що культивуються у спортивній освіті. Також збільшена мережа позашкільної освіти.

Відбулися значні зміни і в медичній галузі. Первинна медицина, за яку відповідає місто, робить великі успіхи, і, що важливо, це бачать та відчувають люди”.

Сергій Коцюр, перший заступник міського голови: “Перший рік був складним. Це нормально для будь-якої нової роботи.. Була притирка команди, складалися основні завдання та розставлялися пріоритети. Частину із задуманого вдалося реалізувати, над частиною ще працюємо, а деякі напрацювання, на жаль, не вдалося втілити у життя.

Найвідчутніший результат цього року – це, безперечно, прихід до Коломиї німецького інвестора “Леоні”. Більшість наших ресурсів – як бюджетних, так і моральних – пішло на це. Що стосується сфери моєї відповідальності, то успіхом вважаю реалізацію деяких інвестиційних проектів. Зокрема, запуск енергоефективного проекту у школі №2, проект “Безпечне місто” і допомога ініціативним ОСББ.

Боротьба зі стихійною торгівлею – процес важкий, однак результати я бачу. Наші вулиці та площі стали чистіші у порівнянні із попередніми роками. Важливим моментом у цьому питанні є створення нового гуртового ринку, куди із вулиць пішли оптові торговці. Згадати також потрібно і процес підготовки стратегічного плану міста. Ну, і звичайно, початок роботи ЦНАПу: із відгуків людей знаю, що роботою центру вони задоволені”.

Ігор Ільчишин, депутат Коломийської міської ради: “Ця каденція розпочала свою роботу з політичної доцільності, а не з турботи про долю міста. Маю на увазі, що усі призначення заступників міського голови та секретаря міської ради відбувалися за політичною домовленістю, а не за їхніми професійними якостями. Відповідно, їхня робота пов’язана із задоволенням потреб тих політичних сил, які їх делегували. Цей факт робить посадовців залежними.

Із зменшенням кількісного складу депутатів легше стало штучно створити більшість, яка діє не зовсім в інтересах громади міста. Ця більшість створена під мера і під його ближче оточення.

У зв’язку із децентралізацією у місті стало набагато більше коштів, відповідно, можна проводити набагато більше робіт. З дуже великими труднощами вдалося впровадити систему “Прозоро”. Я особисто пропонував впровадити її у квітні, але дехто вперто цього не хотів. І тільки у липні її все ж запровадили. Але навіть зараз велика частина бюджетних коштів іде не через відкриті тендери, а ділиться на менші суми, що дає змогу витрачати їх без тендерів.

Не все так просто і з земельними питаннями. Ми спостерігали, як секретар міської ради витратив цей рік на вирішення своїх земельних питань. На чотирьох сесіях міської ради він провів усі “свої” питання, пов’язані із землею. Хоча багато людей чекають на вирішення своїх питань роками.

Також недолік цього року – що повністю був дискредитований такий інструмент громадського контролю над владою, як електронні петиції. Перша ж петиція – звільнити з посади секретаря міської ради Любомира Жупанського – набрала необхідну кількість підписів. І вона свідомо була провалена на сесії міської ради, і це було зроблено штучно, щоб люди розчарувалися у такому механізмі, як електронні петиції. Те ж саме сталося із громадськими слуханнями. Вони проводяться в робочий час, коли ніхто не може прийти.

Ще одне негативне явище, про яке можна говорити за рік нової каденції, – це політична нетерпимість влади.

Ті, хто критикують владу, оголошується “ізгоями”, а критику називають “політичним замовленням”. Та головне навіть не це. Ті депутати, які підтримують мера, одержують якісь дивіденди на своїх округах, а ті хто критикує і не «кланяється», їхні звернення та пропозиції так і залишаються без розгляду”.

Тамара Базюк, депутат Коломийської міської ради: “Загалом за рік роботи в оновленому складі міської ради є як свої плюси, так і мінуси. Більшість питань зазвичай обговорюються у спокійному режимі і приймаються відповідні рішення, хоча за цей рік було багато резонансних питань та рішень, які викликали хвилю обурень і обговорень.

Безумовно, до плюсів можна віднести залучення інвестицій, в тому числі іноземних (будівництво заводу “Леоні”; відкриття військової частини), участь міськради у міжнародних цільових програмах. Також приємно здивувало перевиконання міського бюджету. Хоча і це питання потребує розгляду, оскільки, на мою думку, кошти не завжди розподіляються пропорційно та раціонально (хотілося б, щоб дитячі та спортивні майданчики встановлювали не лише на округах провладно налаштованих депутатів; великий резонанс також викликав ремонт сесійної зали міськради тощо).

Але й мінусів, звичайно, вистачає. Взяти хоча б питання спортивних шкіл, львівського сміття, надання у власність деяких земельних ділянок, культури поведінки секретаря міської ради, а також передвиборчі обіцянки депутатів. Хтось зміг їх виконати, а комусь не вдалось, посилаючись на нестачу коштів. Також хотілося би бачити Коломию туристичним та культурним центром, до чого, на мою думку, зусиль докладається замало. Також до мінусів можу віднести корупційну складову, яка, безумовно, є всюди. І, звичайно, хочеться, щоб більше дослухалися до думки громади, налагодили комунікацію, врешті-решт затвердили статут територіальної громади нашого міста, хочеться більше правди, чесності та порядності. Кожен посадовець та депутат повинен усвідомити, що, обійнявши посаду чи вигравши вибори, він не отримує індульгенції на період перебування на цій посаді (в тому числі виборній), та може бути усунений, якщо не в будь-який момент, то за певних обставин. Відповідно, ці люди повинні бути толерантними до громади і враховувати її вимоги, співпрацювати з нею.

Також хотілося б, щоб посадовці та депутати працювали на місто, а не на власні інтереси. І, звичайно, хотілося б, щоб міський голова враховував, що в міській раді повинна панувати взаємоповага, взаєморозуміння і толерантність. Потрібно вміти йти на поступки і передбачати конфлікти.

Бо багато питань, які згодом виливаються у загальноміський конфлікт, просто тривалий час ігноруються. Звичайно, багато залежить від міського голови, але важливо також, як функціонують відділи та комунальні підприємства міської ради. Інколи їхню роботу важко назвати задовільною. І якщо міський голова бачить глобально усі проблеми, то він зуміє розподілити зусилля для їх вирішення. Ну й, безумовно, важливою є робота депутатів міської ради, щоб вона не перетворювалась на колективну безвідповідальність та була спрямована на неприпустимість прийняття неправомірних рішень”.