Нова поліклініка у Коломиї з 400 працівниками прийме перших пацієнтів після різдвяних свят

Нова поліклініка у Коломиї з 400 працівниками прийме перших пацієнтів після різдвяних...

У п’ятницю голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук оглянув процес завершальних робіт зі спорудження у Коломиї клініко-діагностичного центру, як першої ланки створення госпітального округу.

Роботи тут ведуться інтенсивно, адже перші керівники ще влітку публічно заявили, що з нового 2017 року поліклініка прийме перших відвідувачів, інформує “Дзеркало Коломиї”.

Час підтискає, ритм будівельних робіт, особливо зовнішніх, залежить від погодніх умов, – зазначили представники генпідрядника.

Щодо фінансування, то проблем немає. 14 мільйонів гривень, які надійшли з держбюджету покривають усі основні витрати. Долучають до цього кошти з обласної та районної скарбниць.

“Однак, цих грошей далеко недостатньо, аби поліклініка запрацювала на повних обертах. Необхідне обладнання приблизно на 50 мільйонів”, – повідомив голова РДА Любомир Глушков.

Головна лікарка ЦРЛ Ірина Садов’як сказала, що в новій поліклініці працюватиме десь 400 працівників. Дещо з обладнання заберуть зі старої поліклініки. А ось меблі будуть нові.

Детальніше читайте: “У новій поліклініці зосередять максимум медичних служб”, – Ірина Садов’як

Голова ОДА Олег Гончарук задоволений темпами робіт. Щодо якості, то наразі говорити рано, але він сподівається, що новий діагностичний центр у Коломиї стане взірцем для інших районів області.

“А взагалі, створення у місті госпітального центру разом з будівництвом заводу “Леоні” – найпотужніші інвестиційні проекти Прикарпаття”, – зазначив він.

Відразу після Різдвяних свят поліклініка відкриє свої двері для пацієнтів, – запевнив Любомир Глушков.

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