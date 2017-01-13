“Нині – Милані, завтра – Василі” – так традиційно зачинають миланкувати гурти перебранців у селах Коломийщини

Сьогодні в селах Коломийщини ходять гурти перебранців, або “Миланки”.

Особливо підтримують цю прадавню традицію в селах правобережної Коломийщини: Печеніжин, Марківка, Мишин, Великий Ключів, а “молодьитинська Миланка” навіть танцює гуцульський танець “Арґан” (“Аркан”) під живу музику, пише Дзеркало Коломиї.

Науковці стверджують, що “Маланка” (у говірках сіл Коломийщини – “Миланка”) іде до нас ще з передхристиянської епохи. У різні часи “Маланка” мала більше чи менше персонажів і була доволі поширеною на Покутті, в наддністрянських селах.

До 1970-х років на Коломийщині традиційно в “Миланку” йшли тільки парубки, леґіні, а відтак почали йти і дівчата, бувають дитячі “Миланки” і рідко ґаздівські.

Також в різних селах щедрують по-різному, є давніші й новіші тексти й мелодії. Головні персонажі “Миланки” – Василь і Миланка, Циган і Циганка, Смерть, Медвідь, Дідо й Баба, Пан і Пані та інші. Згодом до них додалися нові: Козак, Біда, Лікар і Лікарка, Новий рік тощо. А в наші час є й Найтмени, Шреки, Бетменти, Кінґ-Конґи…

Водночас багато гуртів “Миланок” приїжджають до Коломиї, де середмістям лунають їхні щедрівки, можна побачити веселі сценки й танці, почути жартівливі діалоги й монологи.

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