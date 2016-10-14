Німці підтримали ініціативу модернізації теплопостачання у школі Коломиї і виділили 907 тисяч гривень

Німці підтримали ініціативу модернізації теплопостачання у школі Коломиї і виділили 907 тисяч...

У Коломиї триває впровадження проекту “Енергоефективні заходи з капітального ремонту системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Коломия”.

За участі відділу інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження Коломийської міської ради ще на початку літа між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) та Асоціацією економічного розвитку Коломийщини підписано договір про безповоротну фінансову допомогу.

Згідно з договором, виділено понад 907 тисяч гривень, які спрямують на заміну системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання у ЗОШ №2, інформує “Дзеркало Коломиї”.

Всі етапи проекту виконуються у партнерстві міської ради та Асоціації економічного розвитку Коломийщини.

Енергоефективні заходи включають багато видів робіт. Основним результатом буде встановлення сучасного модульного теплового пункту з погодозалежною автоматикою й дистанційним контролем показників роботи та капітальний ремонт систем теплопостачання із заміною радіаторів у класах, коридорах та інших шкільних приміщеннях.