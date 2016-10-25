Ні квартири, ні будинку. Журналісти з’ясували, скільки заробляє заступник прокурора Прикарпаття

Заступник прокурора Івано-Франківської області Руслан Вахітов обійняв посаду лише у серпні 2016 року. До цього він працював в Харкові на посаді начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури Харківської області. Він другий прокурор з Харківської області переведений цього року до Івано-Франківська – першим став Олександр Стратюк, керівник обласної прокуратури.

Згідно з декларацією, Руслан Вахітов та члени сім’ї, яких він вніс у документ, не володіють жодним майном. За 2015 рік він отримав 153, 27 тис. грн доходу. Всі ці кошти – заробітна платня. Дохід його дружини Ірини склав 84 тис. грн, які вона отримала від продажу рухомого (нерухомого) майна. Це – єдиний дохід дружини заступника прокурора за минулий рік, пишуть “Наші гроші. Львів”.

Вона також задекларувала автомобіль Hyundai Accent (2012 р.в.). Крім того, за даними реєстру МВС, вона придбала у травні 2016 року автомобіль Nissan Juke (2012 р.в.).

Витяг з реєстру МВС

В Харкові у Руслана Вахітова залишись батьки, які після його переїзду до Івано-Франківська, почали активну бізнес-діяльність. Точніше батько. Фаіль Вахітов, за день до призначення сина на посаду в Івано-Франківську (Руслан Вахітов був призначений 18 серпня 2016 року) зареєструвався приватним підприємцем, та розпочав ремонтувати автомобілі.

Витяг з реєстру МВС

Ймовірно, цікавість до цього бізнесу в нього була і раніше, оскільки, за даними реєстру нерухомого майна, два приміщення площею 280,6 та 151,8 кв.м, де розташовано СТО, він придбав ще у 2014 році. Так само у кінці 2014 року він придбав автомобіль Toyota Land Cruiser Prado (2006 р.в.), а через кілька місяців Toyota Prado (2004 р.в.).

Матері заступника прокурора Івано-франківської області належить квартира площею 84,1 кв. м. в центрі міста Харків на вулиці Сумській. Свідоцтво про право власності було оформлено у 2014 році. Вулиця Сумська розташована в одному з найпрестижніших районів міста, де, до речі, також розташована прокуратура Київського району міста Харків. Середня вартість нерухомості тут становить 23 тис. грн за 1 кв.м. Тобто вартість отриманої квартири приблизно 2 млн грн.

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно

Тетяні Вахітовій також належить житловий будинок площею 119,6 кв. м в місті Люботин (поблизу Харкова), який вона придбала ще у 2011 році.