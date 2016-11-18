“Нерозчищені дороги в Коломиї лише у віддалених кутках міста”, – начальник ВУКМ

“Перш за все, ми не справилися з поставленим завданням”, – на початку прямого ефіру на місцевому телебаченні наголосив начальник відділу комунальним майном Коломийської міськради Володимир Наливайко.

Як розповів він, у ратуші не очікували такої кількості опадів, подекуди випало майже півметра снігу. А це середньомісячна норма. Дороги від снігу розчищали шість одиниць техніки.

“Нерозчищеними залишаються дороги у віддалених кутках міста, основні артерії ми розчистили”, – переконував на ефірі начальник ВУКМу.

Коломийська міська рада вже використала понад 100 тонн піщано-сольової суміші. Як розповів Володимир Наливайко, тротуари та проїжджу частину дороги комунальники посипають вночі.

“Нам ускладнювали прибирання доріг самі мешканці міста, які залишали на дорозі свій транспорт. Хочу звернутися до коломиян, щоб не залишали свої автівки на дорозі, бо не може проїхати грейдер”.

Для розчищення тротуарів від снігу влада задіяла понад 20 двірників. Розчищення починали з середмістя і поступово переходити до інших вулиць. “Нарешті ми добралися до автобусних зупинок”, – сказав В. Наливайко.

Як повідомив в ефірі головний комунальник міста, прибирати їм також заважали поламані дерева. Одне з них пошкодило фасад будинку по вулиці Леонтовича.

Щодо самої дороги на Леонтовича, про яку поступило чимало скарг мешканців, то її почали чистити грейдером лише вчора (17 листопада, – Ред.)

“В першу чергу комунальники розчищали від снігу під’їзди до навчальних та виховних закладів, а також до лікарні та служби швидкої допомоги. Там були задіяні всі працівники, тому ми трохи “запустили» місто”, – резюмував В. Наливайко.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, у місті різко збільшилася кількість травмованих людей, які постраждали через ожеледицю

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