Небайдужі коломияни разом з працівниками ДСНС рятували лебедів, які замерзали на міському озері. ВІДЕО

Небайдужі коломияни разом з працівниками ДСНС рятували лебедів, які замерзали на міському...

На Різдво небайдужі коломияни та працівники ДСНС допомогли лебедям, які замерзали від голоду та холоду на міському озері.

Як повідомляли, у соцмережі коломиян закликали прийти на міське озеро розбити лід і погодувати лебедів. Адже птахи могли не вижити після морозної ночі.

“Різдвяна спецоперація по спасінню братів наших менших, дякуємо МНС та небайдужим коломиянам, давайте творити добро разом, ми є нацією з великим серцем”, – написала у Фейсбуці Оксана Соснова-Стусик та опублікувала відео порятунку.