Не використовуєте куби газу, які нараховані за субсидією? ВІДЕО

Не використовуєте куби газу, які нараховані за субсидією, – можете платити за показниками лічильника. Щоправда, така економія не збереже ці куби для використання в холодніші місяці, йдеться у сюжеті НТК.

Загалом, змін щодо нарахування субсидій українцям багато – ледь не щокварталу можновладці вносять поправки до законів. Про деякі з них розповість заступник начальника управління праці та соцзахисту населення Людмила Яремчук.

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