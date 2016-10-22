Названо найвпливовіших жінок України 2016 року

Журнал “Фокус” назвав 100 найвпливовіших жінок в Україні у 2016 році.

Рейтинг сотні найвпливовіших жінок буде опублікований згодом, однак редактор видання вже розсекретив перші позиції у списку, пише “Дзеркало Коломиї“.

Найвпливовішою визнана жінка, яка ще чотири роки тому була на 98-й позиції, а в 2013-му і зовсім виявилася за бортом списку – глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

На другому місці опинилась перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. За рік Геращенко піднялася відразу на дев’ять пунктів в рейтингу – багато в чому завдяки її заслугам поза стінами парламенту: Ірина виконує роль ключового гравця у звільненні українських полонених з Росії і ОРДЛО, а також залишається самим затятим захисником інтересів нашої країни у всіляких міжнародних інститутах.

Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко. На 4 місці опинилася Хатія Деканоідзе, на 5 – Лілія Гриневич, а на 6 – Оксана Сироїд.

На 7 місці опинилася Юлія Ковалів – перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі.

Восьму сходинку рейтингу найвпливовіших жінок зайняла Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона ж стала проривом року – піднялася відразу на 38 пунктів. Такий стрімкий зліт пояснюється посадою, яку зайняла Іванна. Тепер вона віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, тобто курирує два принципових і ключових напрямки, в бік яких рухається наша країна.

В цілому впливовість більшості жінок рейтингу, як і раніше, обумовлена посадою, яку вони займають. Однак кількість політиків, чиновників, суддів, які представляють владу, залишилося незмінним – половина списку. Це свідчить про те, що жінки досягли своєрідного ліміту на представництво в даних сферах, і тіснити звідти чоловіків їм стає все складніше. Зате в рейтингу додалося число жінок-бізнесменів, які представляють реальний сектор економіки, а також представниць сфери культури.