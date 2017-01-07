Найвищий мешканець Америки пишається своїм українським корінням

5 років тому ім’я українця Ігоря Вовковинського, чий зріст становить 2 метри 34,5 см, внесли у Книгу рекордів Гіннеса, як найвищого жителя США.

32-річний чоловік розповів виданню ForumDaily про те, що сумує за Україною, повідомляє uadiaspora.com, пише Експрес.

Раз на два роки він відвідує батьківщину та старається допомогти землякам.

“Так, наша сім’я живе від зарплати до зарплати, але ми вважаємо, що допомагати батьківщині – це наш обов’язок. Щомісяця ми відправляємо 2-3 коробки нужденним в Україні. Ось нещодавно передали через жінку-волонтера теплі ковдри, одяг та взуття”.

Хлопець народився у Вінницькій області у містечку Бар, а дитинство провів у Києві.

“У шість років я вже чітко розумів, що не такий, як всі, – розповідає виданню Ігор Вовковинський. – Мій ріст вже тоді був більше 170 сантиметрів. Мама водила мене до різних лікарів, але вони усі розводили руками і навіть не могли сказати, що зі мною. Тоді мама почала писати листи у різні клініки із проханням допомогти. Американські спеціалісти відгукнулись і пообіцяли допомогти”.

Лікарі зробили так, щоб у хлопця більше не виділявся гормон росту, але незважаючи на це, Ігор переніс понад тридцять операцій. Двадцять чотири з них пов’язані не з гіпофізом, а через ноги.

“На моїх ногах відкриваються рани і я не можу довго ходити, – каже рекордсмен. – Вони дуже сильно болять… Відтак, сьогодні я мрію лише про одне – жити без болю”.

Наразі хлопець, який живе у місті Рочестер (штат Міннесота), пише книгу про своє дитинство.

“Я часто згадую найсмачніші голубці у світі, які мені готувала бабуся!” – додав Ігор.