Найпоширеніші причини відмови в нарахуванні субсидій. ІНФОГРАФІКА

Найпоширеніші причини відмови в нарахуванні субсидій. ІНФОГРАФІКА

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Якщо ви не вказали покупку на суму понад 50 тисяч гривень або купили нові меблі й техніку, то це може бути причиною відмови в нарахуванні субсидії. “Слово і Діло” склало інфографіку щодо найпоширеніших причин відмови в субсидії.

Крім покупок на суму понад 50 тисяч гривень, меблів і техніки, причиною відмови може стати отримання додаткового доходу, який ніде не був вказаний. Також Кабінет міністрів планує запровадити з 2017 року нову норму, згідно з якою, відмовити в субсидії можуть через отримання доходу від депозиту.

Don Yapon

Невідповідність даних про платників податків та заборгованість з оплати послуг ЖКГ також може стати причиною відмови в нарахуванні субсидії.

http://media.slovoidilo.ua/media/infographics/3/25725/25725-1_uk_normal.png

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