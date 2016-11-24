Найкрасивіші банкноти світу випустили у Норвегії

Центральний банк Норвегії подав нові національні банкноти з художнім дизайном, які вже охрестили найкрасивішими банкнотами у світі.

Центральний банк Норвегії вперше в історії випускає банкноти, які не прикрашені портретами представників держави. Замість цього на купюрах буде зображена морська тематика, безпосередньо пов’язана з норвезькою культурою, повідомляє The Local.

Так, на банкноті в 50 крон зображений маяк, який змоделювали за планом навігаційного будівлі Utvær в комуні Сулунн. На купюрі в 100 крон можна буде побачити корабель вікінгів в Норвегії, а на банкноті номіналом 200 крон намальована велика тріска на тлі зграї оселедця і рибальських сіток.

Особливий сенс був закладений в банкноти 500 і 1000 крон: перша символізує процвітання країни і зображує рятувальне судно міста Ставангера – RS14, а друга – хвилю, що насувається, яка означає “рушійну силу країни”.

Зворотний бік усіх нових купюр також витриманий у морському дизайні і має піксельні зображення з візерунками у вигляді шкали Бофорта.

Банк Норвегії вже встиг назвати нові національні банкноти “найкрасивішими в світі купюрами”.