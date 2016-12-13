Найкращі фото дикої природи 2016 року показав National Geographic

National Geographic назвав переможців премії “Найкращий фотограф дикої природи 2016 року”.

Головний приз National Geographic отримав французький фотограф Грег Льокер, якому на знімкові вдалося схопити рух сардин. Світлина Льокера отримала також перше місце в категоріях “Місце” і “Дія”, пише УП. Життя.

Знімок підтверджує, як під час міграції вздовж Дикого берега в ПАР сардини стають жертвами дельфінів і олуші. Хижі птахи стежать зверху за полюванням дельфінів, а потім з 30-40-метрової висоти пірнають під воду і хапають сардин.

Фото: Greg Lecoeur / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Спеціальну відзнаку журі в категорії “Дія” отримав фотограф Скотт Портеллі, який зазнімкував черепах, що їдять величезну медузу, в Байрон-Бей (Австралія).

Фото: Scott Portelli / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

У номінації “Портрети тварин” переміг знімок, який був зроблений в Сінгапурі на початку вересня фотографом Лоренса Чаі Бун О.

Фото: Lawrence Chia Boon Oo / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Перше місце в категорії “Пейзаж” посів фотограф Джейкоб Каптайн, який перш ніж досягти ідеального кадру, більше години простояв у холодній воді.

Фото: Jacob Kaptein / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Друге місце в категорії “Пейзаж” отримав Алессандро Грузза. На фотографії зображений гірський масив Доломітові Альпи (Італія).

Фото: Alessandro Gruzza / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Спеціальну відзнаку журі в категорії “Пейзаж” отримав фотограф,який поставив камеру у дороги в гірській ланцюга Західні Гати (південна Індія) і налаштував її так, щоб вона зробила 999 15-секундних фотографій. Він ліг спати, а вранці вирішив переглянути кадри – на одному з них він помітив щось зелене. Виявилося, що це рідкісний зелений метеор.

Фото: Prasenjeet Yadav / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Знімок, який відображає, як самку плямистого окуня-павича оточили мальки в прісноводому озері (Майамі, штат Флорида), посів друге місце в категорії “Портрети тварин”.

Фото: Michael O’Neill / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Другу позицію в номінації “Проблеми навколишнього середовища” отримало фото Кріса Маккена. Він зняв соляний ставок поруч зі штаб-квартирою Facebook в області затоки Сан-Франциско

Фото: Chris McCann / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Перше місце в категорії “Портрети тварин” забрав знімок, зроблений в дощовому лісі в штаті Махараштра в Індії.

Фото: Varun Aditya / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Третє місце в категорії “Портрети тварин” посіло макро-фото, зроблене на острові Скомер в Уельсі. Птахи там не бояться людей і підпускають їх до себе.

Фото: Mario Suarez Porras / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Спеціальну відзнаку журі в категорії “Екологічні проблеми” здобув знімок, зроблений на пляжі Сон-Серра на острові Майорка, на якому жінка спостерігає за пожежею.

Фото: Sergej Chursyn / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Перше місце в категорії “Екологічні проблеми” посіло фото Вадима Балакіна, на якому видно померлого білого ведмедя. Судячи зі стану зубів, він помер від голоду.

Фото: Vadim Balakin / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Заохочувальний приз у категорії “Екологічні проблеми” здобув знімок самотнього ведмедя, який сидить на березі Бартер-Айленда (штат Аляска).

Фото: Patty Waymire / 2016 National Geographic Nature Ph

Третє місце в категорії “Екологічні проблеми” зайняла Елеанор Райдер. На її фотографії – збільшені частинками пластику, які містяться в підводці для очей.

Фото: Eleanor Ryder / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Третє місце в категорії “Пейзаж” посіло фото, зроблене в червні 2016 року в декількох кілометрах від південного узбережжя міста Панама.

Фото: Santiago Borja / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Окремою відзнакою журі в категорії “Проблеми навколишнього середовища” виділили фото бази ВПС США на сході Гренландії, яка спорожніла в 1947 році. На цій території залишилися військовий транспорт, коробки з динамітом і 10 тисяч бочок з авіаційним паливом.

Фото: Ken Bower / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

У 1921 році в Угорщині залишалася всього 31 пара великих білих чапель. Але зусилля з порятунку виду не були марними: зараз в країні живуть більше трьох тисяч пар птахів, і популяція продовжує зростати. Фото Золта Кудіча із ними посіло третє місце в категорії “Дія”.

Фото: Zsolt Kudich / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Третє місце в категорії “Портрети тварин” по праву здобули двоє богомолів, які сидять на одній гілці. Знімок зроблений фотографом Хосе Пескеро Гомесом у селі Лас-Росас, провінція Мадрид, Іспанія.

Фото: Jose Pesquero Gomez / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Після того, як торнадо пройшов повз муніципалітеті Рей, Колорадо, фотограф спустився до будинків і переконався, що всі мешканці в порядку. Його світлина здобула другу нагороду у номінації “Дія”.