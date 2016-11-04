Найбільше злочинів в області скоюють у Коломиї, Франківську та Калуші

Рівень злочинності на Івано-Франківщині залишається одним з найнижчих у державі. Однак, у порівнянні з минулим роком, кількість правопорушень зросла на третину.

Про це у п’ятницю, 4 листопада, на брифінгу повідомив прокурор області Олександр Стратюк, пише Репортер.

За його словами, з початку року кількість правоохоронці зафіксували понад вісім тисяч порушень. Найбільше злочинів, зазначає Стратюк, скоюють в Івано-Франківську, Калуші та Коломиї, найменше – у Тлумацькому й Богородчанському районах.

”На мою думку, причиною цього є зубожіння населення та безробіття. Другий фактор – недопрацювання правоохоронних органів”, – вважає Стратюк.

Також прокурор розповів, що на Франківщині зросла кількість особливо тяжких злочинів. Зокрема, за десять місяців в області було 15 навмисних вбивств. Водночас, за словами Стратюка, прокуратура розкрила 31,5% злочинів.

“Відкрили 1400 кримінальних справ за злочинами проти життя і здоров’я людей”, – додав прокурор області.

Олександр Стратюк зазначив, що з липня до жовтня в прокуратурі завершили розслідування 14 проваджень: шістьох корупційних, сімох – у сфері довкілля, та одне, пов’язане з гральним бізнесом.