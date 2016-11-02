Найбільше мігрантів у Євросоюз — з України. ІНФОГРАФІКА

Найбільше посвідок на проживання у країнах Євросоюзу отримали не сирійці, навали яких до Європи чомусь бояться не європейці, а росіяни й українці. Найбільше посвідок на проживання отримали ми, українці. На другому місці – громадяни США, далі китайці.

Про це пише європейське агенство статистики Євростат, передає Texty.org.

Українці майже вдвічі випередили наступних “суперників”, американців, за кількість виданих у 2015 році посвідок на проживання:

Українці лідирують за цим показником третій рік поспіль.

Як показує інфографіка самого Євростату, українці також – ті, хто найбільше виїздить саме на роботу, а не на навчання чи з сімейних причин:

темно-синім – робота

Українці отримували переважно посвідку на проживання в Польщі (86% або 430,1 тис.).

Попередні роки

У 2014 році найбільше посвідок на проживання в ЄС було видано громадянам України. Українці отримали 302,7 тис. посвідок на проживання в ЄС. За результатами 2013 року українці також очолили список іноземців, які отримали вперше посвідки на проживання в країнах-членах Євросоюзу. Тоді виїхали 237 тисяч громадян України, при цьому 172 тис. з цієї кількості обрали Польщу.