Найбільше мешканці Прикарпаття боргують за електроенергію

Мешканці області упродовж серпня 2016 року сплатили за житлово-комунальні послуги 64,5 млн гривень або 71,8% нарахованих за місяць сум (у липні поточного року – 65,9 млн грн та 78,6% відповідно).

На кінець серпня заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 54,1 млн гривень, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 27,2 млн гривень, за вивезення побутових відходів – 12,5 млн гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення – 4,7 млн гривень, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на головне управління статистики в області.

Водночас, нараховані упродовж січня–серпня бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг на 288,9 млн гривень.

Крім того, за електроенергію у серпні 2016 року населення сплатило 41,1 млн гривень. Заборгованість з оплати послуг електропостачання на кінець серпня поточного року становила 51,8 млн грн.