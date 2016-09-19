Найбільш оплачувані професії в Україні. Інфографіка

Державна служба статистики України визначила найбільш оплачувані професії.

Відповідно, найвищий дохід мають українці, які працюють в IT-сфері. Програмісти та інтернет-маркетологи отримують від 25 тисяч до 100 тисяч на місяць, пише ТСН.

Чималий дохід й у працівників авіації – в середньому близько 22 тисяч гривень.

На третьому місці, з середнім доходом в 11 – 12 тисяч гривень, опинилися представники фармацевтики.

Трохи менше – близько 10 тисяч на місяць – заробляють страховики та фінансисти.

А замикають п’ятірку наукові діячі, працівники транспортної та промислової галузей, які щомісяця заробляють 6-8 тисяч гривень.