Найактивніше оформляють субсидії на Коломийщині

У січні–вересні поточного року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 138 тис. домогосподарств області (на 23,2% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.), з них 34,3% – звернулись вперше.

Більше, ніж чверть усіх звернень (26%), припадає на м.Івано-Франківськ. Серед районів області найбільше звернень надійшло від домогосподарств Коломийського та Тисменицького районів (відповідно 10,5% та 8,8% від загальної їх кількості по області), найменше – від домогосподарств міст Болехова та Яремче (0,3% та 1% відповідно), Рогатинського, Калуського та Верховинського районів (1,2% – 1,7%), передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Головне управління статистики.

Упродовж січня–вересня поточного року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 159 тис. домогосподарств, враховуючи розглянуті звернення, які надійшли наприкінці минулого року (у 1,6 раза більше, ніж у цей час торік), з них у міських поселеннях – 81,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 77,7 тис.

Частка домогосподарств, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 41,7% від загальної загальної кількості домогосподарств області. Із усієї кількості домогосподарств, які отримали субсидії у вересні поточного року, 18,8% – це домогосподарства м.Івано-Франківська, 10,8% – Тисменицького, 6,5% – Коломийського районів, найменша їх частка – у Верховинському районі та м. Болехові (0,6% та 0,7% відповідно).

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–вересні поточного року, становила 139,5 млн.грн (у відповідному періоді торік – 29,9 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 49,7 млн.грн, у сільській місцевості – 89,8 млн.грн. Із загальної суми відшкодувань, призначених домогосподарствам області протягом січня–вересня поточного року більше половини (56,1%) припадає на м. Івано-Франківськ, Коломийський, Надвірнянський, Косівський, Калуський та Богородчанський райони.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2016р. становив 109,4 грн проти 342,4 грн у вересні попереднього року. Найвищим цей показник був у м. Яремче та Верховинському районі – 300,3 та 412,4 грн відповідно, дещо вищим від обласного показника (113,7 грн – 163,3 грн) – у Надвірнянському, Коломийському, Рогатинському, Снятинському, Рожнятівському районах та містах Івано-Франківську, Коломиї, Калуші. Нижчим від обласного показника був середній розмір призначеної субсидії у розрахунку на одне домогосподарство у містах Болехові, Бурштині, Городенківському, Тлумацькому, Тисменицькому, Калуському, Косівському, Долинському, Богородчанському, Галицькому районах (38,8 грн – 100,2 грн).

Крім того, упродовж дев’яти місяців 2016р. 15,2 тис. домогосподарств (82,8% із числа тих, які звернулися) призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива. Майже чверть таких господарств знаходиться у Надвірнянському районі (23,5%), значна частка – у Косівському (16,7%), Рожнятівському (10,9%), Верховинському (8,3%) та Калуському (7,3%) районах.

Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам за січень–вересень поточного року на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, становить 26,3 млн.грн, з неї у сільській місцевості – 25,8 млн.грн. Майже дві третини (64,6%) загальної суми призначених коштів припадає на домогосподарства Надвірнянського, Косівського, Рожнятівського, Верховинського та Калуського районів.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2016 р. становив 2109,7 грн проти 1386,3 грн у вересні торік. Найвищим цей показник був у Долинському (понад 3400 грн), найнижчим – у Рогатинському районах (менше 1350 грн); понад 2000 грн – у Снятинському, Косівському, Калуському, Коломийському, Тисменицькому, Галицькому районах та м. Коломиї, більше 2500 грн – у містах Яремче та Болехові.