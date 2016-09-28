Наука чи мука: у П’ядиках школярі мерзнуть і дихають пліснявкою. ВІДЕО

В одній зі шкіл П’ядиків учні не навчаються, а виживають у буквальному значенні цього слова. Діти змушені дихати пліснявкою, бо в приміщенні підвищена вологість.
Центральний корпус П’ядицької школи щороку обробляють спеціальним розчином проти грибка. Пліснявкою у школі вкриті всі стіни та стеля. За словами керівництва, підвищена вологість у навчальному закладі тому, що на цьому місці колись був млин, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Надзвичайні новини.
“Ось, бачите, тут під вікнами, навіть видно, все було з грибком“, – розповідає директор П’ядицької школи Віталій Костюк.
Діти навчаються в аварійних та неопалювальних приміщеннях
За словами директора, школа розрахована на 197 учнів, нині ж у ній навчається майже вдвічі більше дітей. Саме через таку кількість учнів школа буквально тріщить по швах.
“На нинішній день тут навчається 350 учнів, а за теперішніми нормативами школа розрахована на 197 учнів“, – каже директор.
До проблеми з пліснявкою додається ще й те, що, окрім центрального корпусу, у П’ядицької школи є ще два приміщення, кожному з яких уже понад сто років. Тож вони просто не придатні до експлуатації. Проводити навчання в аварійних та неопалювальних приміщеннях санстанція заборонила ще у 2010-му. Але старші учні змушені приходити сюди на уроки праці. А от молодші класи навчаються у сільраді.
Ланцюжок проблем продовжує і те, що до їдальні дітям доводиться йти через центральну трасу.
“Нам дуже важко зимою, бо дорога слизька і дітей треба всіх тримати за руки, переводити через трасу державного значення, щоб вони не впали“, – бідкається вчитель молодших класів Надія Ковальчук.
Нову школу будують вже 12 років
Нову школу почали будувати ще у 2004 році, та згодом будівництво призупинилося. Відновили його лише через шість років. Та для того, аби повністю збудувати школу, треба понад 14 мільйонів гривень. Місцеві чиновники від освіти запевняють, що будівельні роботи проходять згідно з надходженням коштів. Аби пришвидшити процес, залучають навіть батьків учнів.
“Цього року ми плануємо накрити та утеплити верх школи і, якщо все буде добре, поставити пластикові вікна“, – каже начальник управління освіти Коломийської РДА Ігор Мартинюк.
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Для завершення будівництва школи бракує ще вісім з половиною мільйонів гривень. Селяни мають намір наступного року просити ці кошти у столиці.