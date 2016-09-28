Наука чи мука: у П’ядиках школярі мерзнуть і дихають пліснявкою. ВІДЕО

Центральний корпус П’ядицької школи щороку обробляють спеціальним розчином проти грибка. Пліснявкою у школі вкриті всі стіни та стеля. За словами керівництва, підвищена вологість у навчальному закладі тому, що на цьому місці колись був млин, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Надзвичайні новини.

“Ось, бачите, тут під вікнами, навіть видно, все було з грибком“, – розповідає директор П’ядицької школи Віталій Костюк.

Діти навчаються в аварійних та неопалювальних приміщеннях

Цвіль не лише псує речі та стіни, а й завдає великої шкоди здоров’ю. Особливо страждають найслабші: діти, люди похилого віку та зі слабким імунітетом. Спори грибків, потрапляючи в кровоносну і дихальну систему, викликають захворювання шкіри, дихальних шляхів, захворювання суглобів, головні болі, запаморочення, нудоту та виснаження. Головна небезпека цвілі в тому, що вона є потужним алергеном. Дуже часто грибок викликає тяжкі форми астми.Грибки виділяють спори, які потрапляють в організм людини і викликають алергічні реакції. Більшість спор грибків мають мікроскопічні розміри, їх досить важко знищити та ще важче захистити себе від них, бо вони з легкістю проходять крізь маски та фільтри. Різні види цвілі виділяють спори в різний час, але найактивніше виділення відбувається в лютому-березні та серпні-вересні. Крім того, деякі грибки виділяють свої пори вдень, інші – вночі, тому діти і дорослі, схильні до алергії, цілодобово знаходяться в небезпеці.

За словами директора, школа розрахована на 197 учнів, нині ж у ній навчається майже вдвічі більше дітей. Саме через таку кількість учнів школа буквально тріщить по швах.

“На нинішній день тут навчається 350 учнів, а за теперішніми нормативами школа розрахована на 197 учнів“, – каже директор.

До проблеми з пліснявкою додається ще й те, що, окрім центрального корпусу, у П’ядицької школи є ще два приміщення, кожному з яких уже понад сто років. Тож вони просто не придатні до експлуатації. Проводити навчання в аварійних та неопалювальних приміщеннях санстанція заборонила ще у 2010-му. Але старші учні змушені приходити сюди на уроки праці. А от молодші класи навчаються у сільраді.

Ланцюжок проблем продовжує і те, що до їдальні дітям доводиться йти через центральну трасу.

“Нам дуже важко зимою, бо дорога слизька і дітей треба всіх тримати за руки, переводити через трасу державного значення, щоб вони не впали“, – бідкається вчитель молодших класів Надія Ковальчук.

Нову школу будують вже 12 років

Нову школу почали будувати ще у 2004 році, та згодом будівництво призупинилося. Відновили його лише через шість років. Та для того, аби повністю збудувати школу, треба понад 14 мільйонів гривень. Місцеві чиновники від освіти запевняють, що будівельні роботи проходять згідно з надходженням коштів. Аби пришвидшити процес, залучають навіть батьків учнів.

“Цього року ми плануємо накрити та утеплити верх школи і, якщо все буде добре, поставити пластикові вікна“, – каже начальник управління освіти Коломийської РДА Ігор Мартинюк.

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Для завершення будівництва школи бракує ще вісім з половиною мільйонів гривень. Селяни мають намір наступного року просити ці кошти у столиці.