Нацполіція не повідомляла Ігорю Слюзару про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТ

Нацполіція не повідомляла Ігорю Слюзару про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. ВІДПОВІДЬ...

Міський голова Коломиї Ігор Слюзар опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відповідь Нацполіції в Івано-Франківській області на його запит стосовно порушених кримінальних проваджень.

У листі йдеться, що “слідчими ГУНП в Івано-Франківській області не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень громадянину Слюзару Ігорю Богдановичу”.

Нагадаємо, у вівторок на пленарному засіданні Верховної Ради народний депутат Ігор Мосійчук назвав міського голову Коломиї Ігоря Слюзара “аферистом” і повідомив, що проти нього порушено 13 кримінальних проваджень.

Слюзар натомість готовий позиватися до суду на Мосійчука. “Авторитетно заявляю, що проти мене як міського голови не порушено не те що 13, але жодного кримінального провадження. Тому не бачу іншого виходу, ніж таки зустрітися з народним депутатом. Але вже в суді”, – наголосив Ігор Слюзар.

Нардеп наголосив, що до суду з міським головою готовий і очікує позову.