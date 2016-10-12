Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену волонтерам. ФОТО

Сьогодні, 12 жовтня, Національний банк вводить в обіг монету присвячену волонтерському руху. Пам’ятна монета матиме номінал п’ять гривень.

Монета під назвою “Україна починається з тебе” присвячена ролі волонтерської діяльності в Революції Гідності та у військовому конфлікті, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Волонтерський рух в Україні об’єднав суспільство, створивши дієву мережу громадських ініціатив та об’єднань, які взяли на себе вирішення найгостріших та найбільш невідкладних проблем країни у складний для неї час”, – зазначає прес-служба Національного банку.

На аверсі монети зображено тризуб, який складається із рівновеликих стилізованих сердець. На реверсі розміщено українського воїна із жовто-блакитним серцем, до якого протягнуті долоні з серцями.

Монету випустять тиражем 50 тисяч штук та коштуватиме вона 38 гривень.