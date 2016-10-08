Нацбанк випустив ювілейну монету до сторіччя першого пожежного автомобіля України. ФОТО

Цьогоріч першому пожежному автомобілю України виповнюється 100 років.

З цієї нагоди Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій ініціював випуск тематичної монети та серії художніх поштових марок, – інформує ДСНС України, передає “Дзеркало Коломиї“.



Ювілейна монета, випущена нещодавно Національним банком України, присвячена появі на вулицях Києва перших в Україні пожежних машин. Переобладнавши міські автобуси фірми Бенц-Гаггенау, тогочасні інженери дали старт новітній — “машинній” — ері в розвитку пожежної техніки, тим самим вдосконаливши роботу пожежників та піднявши їхній професіоналізм на значно вищий щабель.

П’ятигривнева монета із зображеними на ній пожежною машиною та пожежними інтрументами вийшла 40-тисячним тиражем.

Також “Укрпошта” випустила серію художніх поштових марок із зображенням не лише того ж таки першого пожежного автомобіля України, а й іншої, не менш цікавої пожежної техніки.