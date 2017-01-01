Нашому славному краянинові – академікові Лизанчукові – 80!

Сьогодні відзначає свій поважний ювілей наш уславлений краянин, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, заслужений журналіст України Василь Лизанчук.

Ювіляр народився в с. Ганеві Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 1 січня 1937 року в багатодітній ґаздівській родині. Закінчив Корницьку СШ. У 1954-56 рр. працював коректором коломийської газети. Закінчив факультет журналістики Львівського університету (1966). Від 1978 р. викладає в цьому авторитетному виші. Автор багатьох фундаментальних праць з теорії журналістики, з проблем української журналістики й пропаганди, з історії української мови, актуальних статей на тему наших національних проблем. Виховав цілу плеяду українських журналістів, зокрема і тих, які працюють у коломийських мас-медіа.

Василь Лизанчук — лавреат Огієнківської та інших премій. Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ст. та інших нагород. Його прізвище занесене до Книги шани м. Коломиї (2006). Живе у Львові.