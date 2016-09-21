Насалик і Гончарук оглянули відремонтовану дорогу Івано-Франківськ – Чернівці

За словами посадовців, якість виконання ремонтних робіт є дуже високою, пише КУРС з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

“Як і при ремонті дороги Івано-Франківськ – Львів, якість дорожнього полотна тут також відповідає найвищим європейським стандартам, – зазначив Олег Гончарук. – Хочу наголосити, що на цьому ми не зупинимося. У проекті бюджету на наступний рік закладено понад 14 млрд грн. Переконаний, що Прикарпаття зможе отримати достатній ресурс для відновлення дорожньої інфраструктури й на інших напрямках“.