NASA показало, як виглядає різдвяна Європа з Космосу

Американське космічне агентство NASA у переддень Різдва опублікувало в Instagram знімок з видом на західну частину Європи в нічний час, зроблений з борту Міжнародної космічної станції (МКС).

На знімку можна побачити Англію в правому верхньому куті кадру, яскрава пляма недалеко від середини фотографії – це Париж. Бельгія і Нідерланди займають середню праву частину кадру, повідомляє Новое время.

Це фото передав французький астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке, що перебуває зараз на МКС.

Також він написав: “Дивне почуття. Дивився на Землю і думав, що зараз роблять друзі і сім’я”.

Раніше астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке опублікував знімок світанку, зроблений з борту Міжнародної космічної станції.