Нардеп з Прикарпаття Михайло Довбенко задекларував 4 фірми, оздоровчий комплекс і 300 тисяч доларів у банку

Нардеп з Прикарпаття Михайло Довбенко задекларував 4 фірми, оздоровчий комплекс і 300...

На сайті Національного Агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація народного депутата України від Прикарпаття Михайла Довбенка, повідомляє Фіртка.

Нардеп задекларував:

– три земельні ділянки (дві в Київській області, одну в Чернігівській) загальною площею 2,4 тис. кв. м;

– житловий будинок в Лісниках, Київської обл., площею 674,10 кв. м;

– три квартири загальною площею 250 кв. м (дві у столиці, одна в Івано-Франківську);

– два гаражі.

У дружини нардепа у власності:

– дві земельні ділянки (Івано-Франківськ, Чернігівська обл.) площею 1715 кв. м;

– гараж;

– автомобіль FORD FIESTA,2011 року випуску.

Також дружина народного депутата володіє понад 1,2 млн. акцій ПАТ “Кредобанк”.

Сам нардеп також володіє:

– 30% статутного капіталу “ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ “АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ”;

– 58,83% статутного капіталу “ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “МРІЯ”;

– 37,50% статутного капіталу “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “УКРАЇНСЬКА МЕДІА-ГРУПА”;

– 5% статутного капіталу “АГЕНТСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ”;

– 16% статутного капіталу “УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ”.

Михайло Довбенко у 2015 році отримав:

– заробітної плати 79 153 грн.,

– 659 253 грн.. дивідендів (ПАТ “КБ “Хрещатик”);

– дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 1117;



– пенсія 13 522 грн.;

– повернення поворотної фінансової допомоги – 202 815 грн.

У банку народний депутат Михайло Довбенко тримає 328 136 доларів США; готівкові кошти – 1 млн. 180 тис. грн.

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