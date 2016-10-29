Нардеп з Прикарпаття Михайло Довбенко задекларував 4 фірми, оздоровчий комплекс і 300 тисяч доларів у банку

На сайті Національного Агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація народного депутата України від Прикарпаття Михайла Довбенка, повідомляє Фіртка.
Нардеп задекларував:
– три земельні ділянки (дві в Київській області, одну в Чернігівській) загальною площею 2,4 тис. кв. м;
– житловий будинок в Лісниках, Київської обл., площею 674,10 кв. м;
– три квартири загальною площею 250 кв. м (дві у столиці, одна в Івано-Франківську);
– два гаражі.
У дружини нардепа у власності:
– дві земельні ділянки (Івано-Франківськ, Чернігівська обл.) площею 1715 кв. м;
– гараж;
– автомобіль FORD FIESTA,2011 року випуску.
Також дружина народного депутата володіє понад 1,2 млн. акцій ПАТ “Кредобанк”.
Сам нардеп також володіє:
– 30% статутного капіталу “ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ “АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ”;
– 58,83% статутного капіталу “ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “МРІЯ”;
– 37,50% статутного капіталу “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “УКРАЇНСЬКА МЕДІА-ГРУПА”;
– 5% статутного капіталу “АГЕНТСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ”;
– 16% статутного капіталу “УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ”.
Михайло Довбенко у 2015 році отримав:
– заробітної плати 79 153 грн.,
– 659 253 грн.. дивідендів (ПАТ “КБ “Хрещатик”);
– дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 1117;
– пенсія 13 522 грн.;
– повернення поворотної фінансової допомоги – 202 815 грн.
У банку народний депутат Михайло Довбенко тримає 328 136 доларів США; готівкові кошти – 1 млн. 180 тис. грн.
Читайте також:
Ігор Насалик задекларував понад мільйон доларів готівки, колекцію картин та 12,6 гектара землі на Прикарпатті.
Депутат, який курує Прикарпаття від партії президента, задекларував церкву.
У родини Гончаруків два будинки, п’ять квартир і чотири земельні ділянки.