Нардеп від БПП викупив 8 приміщень у бухгалтерки Луценка

17 жовтня народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Гліб Загорій придбав 8 приміщень у Світлани Риженко, колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка. Про це свідчать дані реєстру нерухомості.

Йдеться про 7 квартир і одне нежитлове приміщення у будинку по вул. Еспланадній, 32, літ “В” у Печерському районі Києва. У вересні цього року весь будинок продавався за $5,3 млн., повідомляють “Наші гроші”

Разом з тим у розпорядженні “Наших грошей” є витяг станом на 7.09.2016 р., згідно з яким власницею цієї нерухомості була Світлана Риженко, 67-річна жінка, яка мешкає в селі Зазим’я Київської області.

Ці приміщення здавало в оренду ТОВ “Бізнес-центр “Лотос”, власником якого є Олександр Луценко – син генпрокурора. Раніше “Наші гроші” записали інтерв’ю зі Світланою Риженко, в якому жінка підтвердила, що володіє квартирами на Еспланадній.

Риженко придбала нерухомість на Печерську у 2009 році. В інтерв’ю “Нашим грошам” жінка не змогла переконливо пояснити, звідки взяла кошти на придбання. Вона розповіла, що була бухгалтером ТОВ “Українські новітні телекомунікації”, що належало родині Луценків, а перед тим працювала в Антимонопольному комітеті, де тоді також працювала дружина нинішнього генпрокурора Ірина Луценко.

Новий власник Гліб Загорій є власником фармацевтичної компанії “Дарниця”. Вважає себе другом Юрія Луценка. У фракції БПП входить в неформальну “групу Третьякова”. До цієї ж групи входить і дружина Генерального прокурора народний депутат Ірина Луценко.

Нагадаємо, 24 жовтня, через тиждень після продажу нерухоаості Загорію Юрій Луценко заявив, що його родина не має стосунку до будинку.

“Офіційно заявляю: ніяким будинком у Києві ні я, ні члени моєї родини не володіють… Електронну декларацію заповнюю і здам вчасно“, – написав він у Facebook.

Станом на сьогодні декларація Гліба Загорія ще не опублікована.

Довідка. Відповідно до Закону про запобігання корупції, у разі суттєвої зміни в майновому стані декларант зобов’язаний у 10-денний строк повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Йдеться про придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.

У такому повідомленні має бути повідомлено у кого і за якою ціною було придбане майно. Тобто НАЗК має отримати таке повідомлення від Гліба Загорія до 27 жовтня.