Нардеп Матвієнко образився на журналістів через церкву

Народний депутат України Анатолій Матвієнко образився на журналістів.

Про це він сказав на сьогоднішній прес-сконцеренції, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Мова йде про власну церкву, яку нардеп має намір передати в користування прихожанам московського патріархату.

“10 років тому то місце (під храмом Успіння Пресвятої Богородиці – КУРС) було освячене українською церквою Московського патріархату. Із своїми друзями я вклав душу у будівництво цієї церкви. Я її будував абсолютно спокійно, усвідомлюючи, що я нікуди не дінуся, бо у Вінницькій області 99% прихожан Московського патріархату“, – пояснив народний депутат.

І додав: “Війна суттєво змінила мій настрій. Молитва за Кирила (московського патріарха – КУРС) для мене принизлива, молитва за військо і за владу, не знаю яку, для мене принизлива, неучасть Московського патріархату у вшануванні пам’ятних дат Небесної сотні для мене принизлива. Так не формується нація“.

За його словами, щоб храм не опинився у власності Московського патріархату, нардеп оформив право власності на церкву на себе.

“Я вкладаю душу у цей маленький храм, тому я маю мати право сказати, що він ніколи не буде у власності російського патріархату. Я написав звернення до громади Бершаді: я вам дарую цю церкву, але з однією умовою, передайте її кому хочете, але не у власність, а в користування. У власність передасте тоді, коли буде єдина помісна церква“, – розповів Анатолій Матвієнко.

На його думку, журналісти не розібрались в ситуації із храмом.

“Я дзвоню сільському голові в Яблуницю, бере трубку головний бухгалтер і каже мені: “А, це Матвієнко? Та ви негідник, ви торгуєте церквами, та ви нас позорите, та ви нікчема!”. І які там епітети вона мені тільки не говорила“, – скаржився нардеп.