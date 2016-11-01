Нардеп Гаврилюк задоволений, що дружина народжувала в Коломиї

Як вже повідомлялося, кілька днів тому народний депутат Михайло Гаврилюк і його дружина Ярина стали батьками.

Всупереч прогнозам лікарів, які запевняли, що в пари народиться хлопчик, – на світ з’явилася дівчинка, пише Дзеркало Коломиї.

Ярина Гаврилюк народжувала в пологовому будинку міста Коломиї і не пошкодувала про це.

“Лікарі в пологовому будинку дійсно кваліфіковані фахівці, ми з дружиною залишилися дуже задоволені. Мама і малятко почуваються чудово“, – поділився з “Страна” своїми враженнями Михайло Гаврилюк.

За словами народного депутата, з ім’ям для донечки вони з Яриною ще не визначилися.

“Ми ще думаємо, як назвати дитя“, – і додає, що послуг няні вони не потребують – “Жодної помічниці у нас не буде, вихованням дочки ми займатимемося самостійно“.

Нагадаємо, що в Гаврилюка є 12-річний син від першого шлюбу, а в травні цього року він одружився вдруге. Весілля було в ресторані “Гал-Прут” у Коломиї.

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